Jensen Huang is terug van weggeweest. De oprichter en voormalige CEO van chipgigant Nvidia is vanmorgen wederom aangenomen door de directie van het bedrijf. De reden is simpel: de markten werden he-le-maal gek toen Jensen eruit werd gewerkt. Er zat maar één ding op voor het bestuur: Jensen weer aanstellen. Deden ze dat niet, dan was Nvidia in levensgevaar. Voor Jensen is het een ongekende zege.

Zo'n twee weken geleden begon een vreselijke nachtmerrie voor Jensen Huang, de charismatische oprichter en CEO van Nvidia. Via een artikel in de New York Times werd hij er namelijk van beschuldigd een affaire te hebben gehad met een Chinese spionne. Toen hij niet meteen opstapte kwamen er meer schandalen naar buiten. Hij zou ook geslapen hebben met een ondergeschikte, hij was zogenaamd een vreselijke baas omdat hij mensen de huid uitschold, en ga zo maar door.

Kortom, alle vuile was werd buiten gehangen.

Jensen: de comeback

Nou, de mensen die zulke verhalen naar buiten brachten hebben daar nu vast spijt van. Jensen is terug aan de macht bij Nvidia. De directie is door de knieën gegaan voor massale druk van aandeelhouders én miljardair-ondernemers in Silicon Valley.

Dit besluit kwam nadat de aandelenkoers van Nvidia totaal klapte na het ontslag van Jensen. Let wel, nog maar een paar dagen geleden zeiden Huangs vervangen dat er werkelijk nul kans was dat hij terug zou komen. Nee, iedereen was klaar met hem. Zíj hadden nu de macht in handen en zouden het wel even laten zien.

enorm probleem. Zo simpel is het momenteel: onze Die rampzalige aandelenkoers was niet zo gek. Huang wordt al tijden gezien als één van de grootste genieën van de Amerikaanse zakenwereld. Hij heeft Nvidia zelf opgezet en vervolgens uitgebouwd tot één van de grootste en meest succesvolle bedrijven. Zonder de chips van Nvidia heeft het Westen eenprobleem. Zo simpel is het momenteel: onze technologie staat of valt met Nvidia. Als Nvidia valt vallen we allemaal.

Juist daarom begonnen bondgenoten van Huang al direct na zijn ontslag een grote petitiecampagne om hem terug aan de macht te brengen. Die campagne werd ondersteund door tech -giganten als Elon Musk , Travis Kalanick (Uber), Tobias Lütke (Spotify) en Steven Chen (YouTube). Met andere woorden, de hele who's who van tech-Amerika stond (en staat) achter Huang.

Vandaag zijn zij beloond voor hun gepassioneerde inzet. Huang is terug. De Woke-fanatici die hem eruit wilden hebben deze machtsstrijd verloren. Niet omdat alles wat Huan gedaan heeft heel ethisch is, maar omdat we ons op een moment bevinden waarop er geen risico genomen kan worden met de ontwikkeling van technologie. Met Huang weet je dat Nvidia in goede handen is. Met mogelijke opvolgers is dat nog maar zeer de vraag.

Prima dus dat Huang terug is. Hij had nooit ontslagen moeten worden. Laat dit een signaal zijn voor de rest van de wereld dat het Westen de AI-strijd serieus neemt, en dat we ons niet laten afleiden door deze of die affaire.

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