Rijd je een parkeergarage uit door vlak achter een andere auto onder de slagboom door te glippen, dan kan dat je honderden euro's kosten. Een automobiliste moet €422,41 betalen: €40 voor een verloren kaart en €382,41 aan extra schadevergoeding. Dat oordeelde de kantonrechter in Haarlem op 4 november, blijkt uit de uitspraak die vandaag werd gepubliceerd.

Dit heet treintje rijden. In de algemene voorwaarden van de garage staat dat het verboden is.

Wat er gebeurde

Op 11 september 2025 verliet de vrouw om 18:47 uur met haar Suzuki Swift de parkeergarage. Ze reed daarbij direct achter een andere auto onder de slagboom door, zonder zelf te betalen. Het systeem van de garage registreerde haar kenteken.

In december kreeg ze een aanmaning voor €422,41. Ze betaalde in januari alleen de €40 voor de verloren kaart. De extra €382,41 vond ze te veel. De garage stapte naar de rechter

Ze gaf toe dat ze treintje had gereden. Ze voerde aan dat ze dat meteen had erkend en dat de slagboom niet beschadigd was.

Wat in de voorwaarden staat

Bij elke ingang hangt een bord met de tarieven en de mededeling dat de algemene voorwaarden gelden. Wie naar binnen rijdt, gaat daarmee akkoord. In die voorwaarden staat dat wie treintje rijdt het tarief voor een verloren kaart moet betalen. Daar komt een vaste schadevergoeding van €382,41 bij.

Waarom de rechter de boete niet verlaagt

Omdat de vrouw consument is, moest de rechter zelf nagaan of de regel oneerlijk is. Dat vond hij niet. Volgens de garage raakt het parkeersysteem door treintje rijden ontregeld en loopt ze geld mis. Ook kost het werk om het op te sporen, zoals camerabeelden bekijken en het kenteken opvragen bij de RDW.

Ook moet het bedrag hoog genoeg zijn om mensen ervan te weerhouden. Volgens de garage leidt treintje rijden bovendien tot gevaarlijke situaties. De rechter vond €382,41 daarom in verhouding.

Dat ze het meteen toegaf en dat er niets kapot was, is niet genoeg om de boete te verlagen. Daarvoor moet het resultaat echt onaanvaardbaar zijn, en dat was het niet.

Wat het haar kost

Bovenop de €422,41 moet ze rente betalen vanaf 11 september 2025. Haar betaling van €40 kwam te laat en ging eerst af van de incassokosten van €63,36. Daarvan blijft €23,36 over. Daarnaast draait ze op voor de proceskosten van de garage, €482,07.

Lees bij het inrijden van een parkeergarage dus het bord met de voorwaarden. Rijd je er uit zonder te betalen, ook als de slagboom nog openstaat, dan kun je zo'n rekening krijgen.

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