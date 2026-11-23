Een huurder die €1.350 kale huur per maand betaalde, krijgt van zijn verhuurder €15.365,48 terug. De kantonrechter in Amsterdam stelt de maximale kale huur vast op €759,02 per maand. Het verschil is €590,98 per maand.

De zaak draaide vooral om de vraag of het huurcontract tijdelijk was. Daar hing van af of de huurder nog op tijd was om zijn beginhuur te laten toetsen. Het vonnis van de kantonrechter is uitgesproken op 10 november 2026 en gepubliceerd op 17 november 2026. De namen van de partijen staan niet in de uitspraak.

Een Engelstalig contract met een vaste einddatum

De huurder woont sinds 1 januari 2024 in de woning. Hij huurde eerder al een andere woning van dezelfde verhuurster. In het contract stond een kale huur van €1.350 per maand, plus €100 servicekosten. Later werd een tweede persoon medehuurder.

Het contract was in het Engels opgesteld. Daarin stond een minimumperiode van twaalf maanden en een "fixed ending date" van 31 december 2024. Partijen konden het contract verlengen, maar tussentijds opzeggen kon volgens de tekst niet.

Huurcommissie: te laat

De huurder diende op 18 juni 2025 een verzoek in bij de Huurcommissie, omdat hij zijn beginhuur te hoog vond. Een rapporteur van de commissie onderzocht de woning en kwam op 128 punten. Dat komt neer op een maximale kale huur van €759,02 per maand.

Toch kreeg de huurder geen gelijk bij de commissie. Op 24 december 2025 verklaarde de Huurcommissie hem niet-ontvankelijk. Volgens de commissie was er geen tijdelijk contract en had de huurder zijn verzoek dus te laat ingediend. De huurder stapte daarop naar de kantonrechter.

Kantonrechter: onduidelijk contract werkt tegen de verhuurder

De verhuurster vond dat het om een contract voor onbepaalde tijd met een minimumduur ging. Bij zo'n contract geldt een kortere termijn om de beginhuur te laten toetsen. Die uitleg wijst de rechter af.

Volgens de rechter staat het standpunt van de verhuurster haaks op de vaste einddatum in het contract. Zij kon op de zitting niet uitleggen wat de woorden "fixed ending date" dan wel betekenden. Ook bevestigde zij dat ze de woning na een jaar wilde verkopen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar die bedoeling past volgens de rechter bij een tijdelijk contract.

Er speelt nog iets. Wie een huurcontract opstelt, draait op voor onduidelijke formuleringen. Hier was dat de verhuurster. De rechter waarschuwt dat een verhuurder anders bewust een contract kan maken met kenmerken van beide soorten. Dan kan hij zich beroepen op wat hem op dat moment het beste uitkomt. Dat ondermijnt volgens de rechter de bescherming van huurders.

Bij een tijdelijk contract van vóór 1 juli 2024, zoals dit, heeft een huurder tot een halfjaar na het einde van de afgesproken termijn de tijd voor zo'n toetsing. Zijn verzoek van 18 juni 2025 was dus op tijd.

Extra punten voor balkon en badkamer afgewezen

De verhuurster liet zelf ook een puntentelling maken en had zes bezwaren tegen het rapport. Ze vond de woning 38,7 vierkante meter in plaats van 38,3. Volgens haar verdienden de afzuigkap en de badkamer extra punten als luxe uitvoering, net als een extra betegelde wand. Die bezwaren onderbouwde ze niet genoeg, oordeelt de rechter.

Voor het balkon vroeg ze twee punten extra. Een buitenruimte telt alleen mee als die minstens 1,5 meter diep is, en dat was hier niet zo. Twee extra punten voor de WOZ-waarde, op basis van de waarde op 1 januari 2022, wees de rechter ook af. Omdat de huurprijs per 1 januari 2024 wordt vastgesteld, telt de WOZ-waarde van 1 januari 2023. Ook een verhoging van 5 procent vanwege een beschermd stadsgezicht kwam er niet.

Met 128 punten valt de woning in het gereguleerde deel van de huurmarkt. Vanaf het begin van de huur, 1 januari 2024, mag de verhuurster daarom niet meer dan €759,02 kale huur per maand vragen.

Wat de verhuurster moet betalen

Volgens de berekening van de huurder ging er in 26 maanden, tot en met februari 2026, €15.365,48 te veel naar de verhuurster. Dat is €590,98 per maand. De verhuurster sprak dat bedrag niet tegen. Zij moet het terugbetalen, met wettelijke rente vanaf de dag van het vonnis.

Voor elke maand na februari 2026 waarin de huurder €1.350 kale huur betaalde, moet ze bovendien €590,98 terugbetalen. Ook moet de verhuurster de proceskosten van €1.914,02 betalen. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, dus de huurder kan betaling meteen afdwingen. Of de verhuurster in hoger beroep gaat, staat niet in de uitspraak.