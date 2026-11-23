Heb je een uitkering van het UWV en werk je erbij, let dan op wanneer je loon binnenkomt. Het UWV rekent het loon toe aan de maand waarin het wordt uitbetaald, niet aan de maand waarin je werkte. Een vrouw met een Wajong-uitkering moet daardoor €1.636,98 terugbetalen. De rechtbank Rotterdam gaf het UWV op 18 november gelijk, blijkt uit de uitspraak die vandaag werd gepubliceerd.

Haar loon over juli 2024 kreeg ze pas op 13 augustus. Het UWV telde het mee in augustus, en over die maand had ze daardoor te veel uitkering gehad.

Wat er gebeurde

De vrouw werkte via Randstad en had daarnaast een Wajong-uitkering. Haar werk stopte op 1 augustus 2024. Dat had ze zelf aan het UWV doorgegeven.

Het loon over de laatste maand kwam in augustus binnen. Volgens de loongegevens die het UWV van de Belastingdienst krijgt, hoorde het daardoor bij augustus. In mei 2025 besloot het UWV dat ze over augustus €1.636,98 te veel Wajong had gekregen.

De vrouw vond dat onredelijk. Ze had geen invloed op wanneer Randstad haar uitbetaalde. Ze stond in die tijd onder bewind en zat in een schuldentraject. Zonder de Wajong van augustus had ze haar betalingen niet kunnen doen, zei ze.

Waarom het UWV gelijk krijgt

Er is een uitzondering op de hoofdregel. Krijg je tijdens je uitkering een nabetaling over een periode waarin je nog geen uitkering had, dan telt dat loon voor die eerdere periode. Dat gold hier niet, want de vrouw had de Wajong al voordat ze ging werken.

Ook de hardheidsclausule hoefde het UWV niet toe te passen. Na de terugvordering hield ze in augustus niet minder over dan met alleen een Wajong-uitkering, vond de rechter. In juli had ze loon en in september weer haar Wajong. Ze had niet met stukken laten zien dat ze in augustus haar rekeningen niet kon betalen.

Het beroep was wel gegrond, maar alleen omdat het UWV zijn besluit eerst niet goed had uitgelegd. Dat herstelde het UWV. De terugvordering blijft staan. Het UWV moet alleen haar griffierecht van €53 vergoeden.

Terugbetalen hoeft nog niet meteen

De vrouw heeft de €1.636,98 nog niet hoeven terugbetalen, omdat ze geen ruimte had om af te lossen. Heeft ze die later wel, dan kan ze met het UWV een betalingsregeling treffen. Daarbij wordt rekening gehouden met haar financiële situatie. Ook kan dan worden bekeken of ze in aanmerking komt voor kwijtschelding, schreef de rechter.

Wat je hiervan kunt leren

Kijk wanneer je werkgever betaalt. Loon over de ene maand dat in de volgende binnenkomt, telt voor het UWV in die volgende maand. Stop je met werken, dan kan je laatste loon dus nog worden verrekend met je uitkering.

Loon over de ene maand dat in de volgende binnenkomt, telt voor het UWV in die volgende maand. Stop je met werken, dan kan je laatste loon dus nog worden verrekend met je uitkering. Kun je niet betalen, vraag het UWV dan om een betalingsregeling.

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