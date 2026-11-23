Het rechtse bondje tussen JA21, BBB en SGP valt niet bij iedereen in goede aarde. Terwijl CDA en D66 zaken doen met PRO en Volt, lijkt rechts het nakijken te hebben. Mark Koster en Lale Gül wijzen met een beschuldigende vinger naar JA21-leider Joost Eerdmans. Heeft hij met zijn politieke vriendenclubje een rechtse meerderheid om zeep geholpen?

Mark Koster heeft weinig begrip voor de politieke manoeuvre van Eerdmans. Hij waardeert de ambities van JA21, maar vindt dat de partijleider zichzelf behoorlijk in de voet heeft geschoten. “Ik heb grote sympathie voor wat JA21 probeert, maar Joost, je hebt het zó sukkelig aangepakt met de SGP”, zegt Koster in Nieuws van de Dag.

Vooral het binnenhalen van abortus bij de onderhandelingen over het belastingplan vindt hij een blunder. “Door abortus te verwerken in de eisen voor het belastingplan, kon bijvoorbeeld D66 er niet mee instemmen.” Een rechtse samenwerking klinkt leuk, maar volgens Koster heeft Eerdmans zo vooral politieke deuren dichtgegooid.

Gül: ‘Yeşilgöz in de steek gelaten’

Lale Gül doet er nog een schepje bovenop. Volgens haar heeft Eerdmans VVD-leider Dilan Yeşilgöz flink laten bungelen. “Zij probeert de coalitie naar rechts te trekken en rekende op steun van JA21”, stelt Gül. In plaats daarvan verbond Eerdmans volgens haar zijn lot aan “een controversiële partij als de SGP en een marginale partij als de BBB”. Niet bepaald de helpende hand waarop Yeşilgöz volgens Gül had gehoopt.

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Eerdmans bijt van zich af

Eerdmans laat de kritiek niet zomaar over zich heen komen. Politici moeten samenwerken, klinkt het voortdurend. Maar zodra JA21 dat doet, is het kennelijk weer niet goed. “Iedereen zegt dat partijen met elkaar moeten samenwerken. Wij doen dat in dit geval met BBB en SGP”, verdedigt hij zijn keuze.

Dat de partijen het niet overal over eens zijn, neemt hij voor lief. Eerdmans stelt bovendien een vraag waarop zijn critici volgens hem maar eens antwoord moeten geven. “Met wie moet ik mijn lot dan verbinden op rechts?” Volgens Eerdmans kwam Yeşilgöz zetels tekort en wilden andere partijen niet met PVV en FvD samenwerken. Dan blijven er weinig smaken over. “Ik vind dat ik heel redelijke partijen aan ons heb gebonden”, aldus Eerdmans.

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