Terwijl zijn minderheidskabinet deze week nog op omvallen stond, schoof premier Rob Jetten zaterdagavond aan voor een exclusief diner in het Rijksmuseum. Tussen de beroemde schilderijen en vlak bij De Nachtwacht ontving de D66-premier zijn Britse collega Andy Burnham, waarna beiden opnieuw militaire hulp voor Oekraïne beloofden.

Het contrast met de realiteit van gewone Nederlanders kon niet groter zijn. Afgelopen week hing de coalitie van D66, VVD en CDA aan een zijden draadje rond het Belastingplan en moest oud-CDA-leider Sybrand Buma worden opgeroepen om de politieke scherven te lijmen. Nog geen paar dagen later poseert Jetten vrolijk in Amsterdam met een linkse Britse premier. Op X roemde Jetten volgens WNL de "lange en hechte vriendschap" en noemde hij beide landen "buren, bondgenoten en partners in Europa". Voor burgers die hun koopkracht zien wegsmelten, oogt dat als pure vluchtpolitiek.

Oorlogstaal aan de dinertafel

Bij beleefde glimlachen voor de camera bleef het tijdens dat museumdiner niet. Uit berichtgeving van de NOS blijkt dat beide premiers opnieuw afspraken dat Kiev militaire hulp blijft ontvangen in de strijd tegen Rusland . Een woordvoerder van Downing Street lichtte toe dat Jetten en Burnham spraken over de "cruciale noodzaak om de druk op Rusland hoog te houden om Poetin aan de onderhandelingstafel te krijgen". Dat klinkt indrukwekkend voor de bühne, maar het zijn exact dezelfde teksten die Europese leiders al jaren herhalen terwijl het front muurvast zit.

Grote beloftes over blijvende militaire steun rollen heel gemakkelijk over de lippen aan een chique dinertafel. Veel moeilijker is het om Nederlandse belastingbetalers eerlijk te vertellen waar deze open einderegeling stopt. In het officiële verslag op GOV.UK staat geen woord over een begrotingsgrens of een concrete diplomatieke uitweg, maar alleen het voornemen om Oekraïne te blijven steunen en nauwere banden rond veiligheid en kunstmatige intelligentie. De rekening voor al dat internationale activisme valt intussen gewoon bij Nederlandse huishoudens op de mat.

De achterdeur richting Brussel

Minstens zo veelzeggend was het voorprogramma van dit bezoek, want een dag eerder zat de Britse premier nog in Brussel om met EU-leiders de banden na de Brexit weer stevig aan te trekken. In het verslag van Downing Street bedankte Burnham de Nederlandse premier uitdrukkelijk voor zijn steun bij een nieuwe overeenkomst tussen Londen en Brussel. Jetten staat dus vooraan om de kiezersuitslag van de Britten via een achterdeur terug te draaien.

Die houding past perfect bij een D66-premier die zich op Europese toppen veel prettiger voelt dan in de Tweede Kamer. Vragen Europese collega's om meer gezamenlijke regels en sterkere Brusselse banden, dan klapt Jetten als eerste in zijn handen. Maar vragen Nederlandse belastingbetalers om lagere lasten en minder miljarden naar buitenlandse dossiers, dan geeft het Torentje niet thuis.

Theater voor de elite

Een diner tussen de schilderijen in het Rijksmuseum is geen noodzakelijke diplomatie, maar zelfverheerlijking op kosten van de schatkist. Natuurlijk praten buurlanden over handel en veiligheid, daar twijfelt niemand aan. Maar een premier met historisch lage vertrouwenscijfers hoort geen elitair museumfeestje te bouwen terwijl hij nieuwe militaire toezeggingen uitstrooit.

De volgorde van prioriteiten bij dit kabinet is pijnlijk duidelijk geworden. Eerst komen de glimmende foto's bij De Nachtwacht, de schouderklopjes uit Londen en het applaus in Brussel. Pas helemaal onderaan de stapel sta jij als werkende Nederlander die belasting betaalt terwijl je eigen land stuurloos blijft.

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Jetten kan nog tien keer chique dineren tussen de Hollandse meesters, maar de kiezer prikt dwars door dat kostbare toneelstuk heen.

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