Een voltijdse werknemer op het minimumloon ziet in januari 2027 waarschijnlijk €44,87 extra per maand op zijn loonstrook staan. Youforce, een bedrijf dat voor werkgevers de salarissen verwerkt, zette de cijfers op een rij, met de nieuwe rekenregels van de Belastingdienst als basis. Ook werknemers met een modaal inkomen houden iets meer over, al gaat het bij hen om €12,25 per maand als hun brutoloon gelijk blijft.

Zeker zijn die bedragen nog niet. Het belastingplan kreeg op 12 november een meerderheid in de Tweede Kamer, maar de senaat is nog niet aan de beurt geweest. Die stemming staat volgens HRMorgen waarschijnlijk op dinsdag 15 december op de agenda.

Wat voltijders op het minimumloon overhouden

Per 1 januari 2027 stijgt het bruto minimumloon per uur naar €15,29, tegen €14,99 nu. Youforce heeft dat hogere uurloon meegenomen in de berekening, samen met de belastingregels uit het belastingplan.

Bij een volle werkweek van 40 uur gaat het om €44,87 extra, en komt het maandloon na inhoudingen op €2.423,71. Wie 38 uur werkt, gaat er €41,10 op vooruit en houdt €2.341,77 over. Bij 36 uur is de stijging €38,64, tot €2.252,99 netto.

Het gaat om het nettoloon: het brutoloon min de wettelijke inhoudingen. De vakantietoeslag en de pensioenpremie zitten er niet in, meldt Personeelsnet . Wat er verandert aan toeslagen, de kosten van kinderopvang of andere regelingen die van het inkomen afhangen, zit er evenmin in.

Parttimers krijgen minder

Voor parttimers op het minimumloon pakt het belastingplan zelf iets minder gunstig uit. Bij hen stijgt de belastingdruk een beetje. Omdat het minimumuurloon tegelijk omhooggaat, houden ook zij volgens Youforce netto toch meer over.

Het verschil met voltijders is wel groot. Een werknemer met een contract van 32 uur gaat er €24,85 per maand op vooruit, naar €2.046,12. Met 24 uur per week blijft de winst steken op €19,00, en een nettoloon van €1.543,45. Een werknemer met 16 uur per week gaat er €13,29 op vooruit en houdt €1.040,76 over.

Sander Odijk, managing director van Youforce, legt het zo uit: "Met het nieuwe belastingplan wordt arbeid voor vrijwel alle inkomens iets minder belast. Alleen bij lagere inkomens, zoals minimumloonverdieners die 16 tot 32 uur werken, valt de belasting iets hoger uit."

Modaal en twee keer modaal

Youforce rekende ook voorbeelden door voor hogere inkomens. Daarbij gaat het om wat alleen het belastingplan oplevert, dus zonder loonsverhoging.

Voor iemand met een modaal salaris van €3.703,70 bruto per maand is het voordeel €12,25 netto, waarmee hij op €3.036,87 uitkomt. Wie anderhalf keer zoveel verdient, €5.555,56 bruto, krijgt er volgens de berekening €19,92 bij en houdt €3.971,06 over. Op het dubbele van modaal, €7.407,41 bruto, levert het plan €26,34 per maand op, voor een nettoloon van €4.845,33.

Komt er volgend jaar ook een loonsverhoging bij, dan wordt het verschil groter. Youforce rekent een voorbeeld door waarin het modale brutoloon meegroeit naar €3.858,02, het modale inkomen dat Youforce voor 2027 gebruikt. Dan komt er volgens de berekening €101,48 netto per maand bij.

Wat er gebeurt als de Eerste Kamer nee zegt

Alle bedragen van Youforce gaan ervan uit dat de senaat ja zegt. Stemt de Eerste Kamer tegen, dan rekent de Belastingdienst volgend jaar verder met de bestaande regels, aangevuld met de vaste jaarlijkse indexering. Werknemers zien dan een ander nettobedrag, en volgens HRMorgen worden de nieuwe rekenregels in dat scenario pas in april van kracht.

Of er in de Eerste Kamer een meerderheid is, is nog niet zeker. In de Tweede Kamer stemde coalitiepartij VVD tegen, maar de VVD-fractie in de senaat liet volgens Taxlive weten wel voor te gaan stemmen.

Het hogere minimumloon van €15,29 per uur hangt niet van die stemming af en komt er hoe dan ook.

Zelf nakijken op de eerste loonstrook

De bedragen van Youforce zijn voorbeelden voor een vast aantal uren en een vast brutoloon. Odijk zegt daarover: "Wat iemand precies overhoudt, verschilt sterk per situatie." Toeslagen zitten niet in de berekening, dus wie die krijgt, moet het effect daarvan apart bekijken.

De eerste loonstrook van januari laat zien of de bedragen van Youforce ook voor de eigen situatie kloppen. Vergelijk het nettoloon dan met dat van december, en let daarbij op of het aantal uren en het brutoloon gelijk zijn gebleven.

In alle voorbeelden van Youforce gaan werknemers er in januari netto op vooruit, maar het definitieve bedrag staat pas vast als de Eerste Kamer heeft gestemd, naar verwachting half december.