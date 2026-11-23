Wil je je testament veranderen, ga dan naar de notaris. Een brief of een belofte telt niet. Dat ondervond de familie van Herman Sjouwerman, die in 2021 overleed. Hij had vanaf 2012 mondeling en schriftelijk laten weten dat hij zijn testament uit 2011 ging aanpassen. Het gebeurde nooit. Daardoor erfden vijf goede doelen vrijwel alles, ook miljoenen aan beleggingen. Dat meldt Kassa.

De familie vecht het testament niet aan. Maar over de afwikkeling ligt ze al jaren overhoop met de goede doelen.

Wat er in het testament stond

Herman Sjouwerman werd na de oorlog geboren. Bijna zijn hele familie werd in de Tweede Wereldoorlog vermoord. Hij had volgens Kassa veel last van trauma's en werd in 2011 opgenomen voor behandeling. In die tijd maakte hij zijn testament.

De erfgenamen werden Plan International, KWF, het Leger des Heils, het Joods Nationaal Fonds en het Ronald McDonaldhuis. Ze kregen zijn beleggingsrekeningen met miljoenen euro's, zijn huis met inboedel en een derde van de aandelen in het familiebedrijf.

Later wilde hij dat veranderen. Na zijn dood vond de familie zelfs een envelop waarop dat stond. Maar een nieuw testament was er nooit gekomen. Daarom bleef het testament uit 2011 gelden. Het huis, dat hij aan een familielid had beloofd, werd door de goede doelen verkocht.

Familiearchief te koop aangeboden

Herman bewaarde thuis het archief van de familie, met foto's en persoonlijke brieven. De goede doelen boden dat archief aan de familie te koop aan, tegen de getaxeerde waarde. Pas toen bleek dat het geen geld waard was, kreeg de familie het alsnog.

"Dat is natuurlijk belachelijk, dat is gewoon enorm pijnlijk", zei nichtje Rachel Sjouwerman tegen Kassa.

Ruzie over het familiebedrijf

Het familiebedrijf bezit een winkelpand dat drie takken van de familie van inkomen moet voorzien. De familie wil het niet verkopen, en Herman wilde dat bij leven ook niet.

De goede doelen moeten hun aandelen aan de familie aanbieden. Ze willen een prijs die is gebaseerd op de waarde van het pand. Volgens deskundigen zijn de aandelen veel minder waard, omdat er maar een beperkt dividend op kan worden uitgekeerd. Het familiebedrijf bood €500.000, dat is €100.000 per goed doel. De goede doelen wezen dat af.

Het getouwtrek heeft de familie volgens Kassa inmiddels tonnen gekost. De goede doelen zeggen in een gezamenlijke reactie dat de afwikkeling in de afrondende fase zit. De familie zegt dat er nog geen overeenstemming is.

Wat je hiervan kunt leren

Alleen een testament bij de notaris telt. Een testament dat je zelf schrijft, is in Nederland niet geldig, meldt de Rijksoverheid. Dat geldt ook voor een brief of een envelop met nieuwe wensen.

Een testament dat je zelf schrijft, is in Nederland niet geldig, meldt de Rijksoverheid. Dat geldt ook voor een brief of een envelop met nieuwe wensen. Een codicil is beperkt. In een handgeschreven, gedateerde en ondertekende brief kun je regelen wie bepaalde spullen uit je inboedel, je kleding en je sieraden krijgt. Geld nalaten kan daarmee niet.

In een handgeschreven, gedateerde en ondertekende brief kun je regelen wie bepaalde spullen uit je inboedel, je kleding en je sieraden krijgt. Geld nalaten kan daarmee niet. Wacht niet te lang. Wil je iets veranderen, maak dan snel een afspraak. Hoe het mis kan gaan als je te laat bent, liet ook een zaak over een moeder zien die twaalf dagen voor de notarisafspraak overleed.

DDS op WhatsApp. Je kunt DDS ook volgen via ons WhatsApp-kanaal.