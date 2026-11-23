Je meldt eerlijk bij de gemeente dat het UWV eindelijk een achterstallige uitkering heeft gecorrigeerd, maar tien dagen later volgt een stevige terugvordering. Een inwoner van Stadskanaal onder beschermingsbewind kreeg €10.225,62 nagebetaald en moest prompt €3.738,38 aan bijzondere bijstand teruggeven. De Rechtbank Noord-Nederland liet dat bedrag in stand, zo blijkt uit een op 18 november 2026 gepubliceerde uitspraak.

De man kreeg al sinds 1 maart 2012 een vergoeding uit de bijzondere bijstand voor zijn beschermingsbewind. Op 30 juni 2025 nam zijn bewindvoerder zelf contact op met de gemeente Stadskanaal. Hij wilde weten of een grote nabetaling vanuit het UWV gevolgen had voor die vergoeding. Het UWV had namelijk achteraf €10.225,62 overgemaakt aan WAO-uitkering en toeslag over de periode vanaf mei 2022 tot eind april 2025.

Nabetaling telt met terugwerkende kracht als inkomen

Al binnen tien dagen, op 10 juli 2025, vorderde het gemeentebestuur €3.738,38 terug over ruim twee jaar aan vergoede bewindskosten. Dat betrof de maanden tussen begin februari 2023 en eind mei 2025. De man diende bezwaar in, maar de gemeente hield op 24 december 2025 voet bij stuk. Volgens de voorwaarden voor bijzondere bijstand op Rijksoverheid.nl beoordeelt een gemeente altijd of iemand zelf onvoldoende inkomen en vermogen heeft om zulke extra kosten te betalen.

Op basis van de Participatiewet telt een nagebetaalde uitkering mee als inkomen over precies de vroegere maanden waarvoor die is bedoeld. Door de WAO-aanvulling beschikte de man achteraf over meer draagkracht dan de bijstandsnorm. Daarmee verviel zijn aanspraak op de vergoeding over die periode, zodat de gemeente op grond van artikel 58 van de wet mocht terugvorderen. Stadskanaal beperkte de vordering tot het exacte verschil en rekende geen wettelijke rente, maar zag geen dringende reden om van de terugvordering af te zien.

Correctie van het UWV komt niet op rekening van de gemeente

De inwoner vocht het besluit aan met een beroep op dringende redenen en onevenredigheid. Hij wees erop dat hij niets had verzwegen en geen invloed had op de trage correctie door het UWV. De bestuursrechter erkende dat dringende redenen sinds een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit april 2024 ruimer worden bekeken. Zowel de aanleiding als de financiële uitwerking van een schuld weegt daarbij mee, maar de burger moet zulke omstandigheden wel zelf onderbouwen.

Toch bood die ruimere toets hier geen uitkomst. Volgens de rechter werken het UWV en het gemeentebestuur als twee afzonderlijke overheidsorganen met eigen wettelijke taken. Stadskanaal had zelf geen fout gemaakt en had vlot op de melding gereageerd. Een late correctie door het UWV schuift daarom niet automatisch door naar de gemeentekas. De rechtbank benadrukte bovendien dat gemeenschapsgeld maar één keer kan worden besteed en dat bijzondere bijstand bedoeld is als tijdelijk vangnet. Verder toonde de man geen onaanvaardbare noodsituatie aan, en houdt hij bij terugbetaling recht op een betalingsregeling en de beslagvrije voet. Ook wees de gemeente op de mogelijkheid van kwijtschelding als hij aan de regels voldoet.

Gemeente betaalt wel €1.921 aan proceskosten en griffierecht

Op 2 oktober 2026 verklaarde de rechtbank het beroep ongegrond, waardoor de schuld van €3.738,38 overeind blijft. Toch kreeg de gemeente geen vrijgeleide. Stadskanaal had pas in het verweerschrift en op de zitting van 10 september 2026 behoorlijk gemotiveerd waarom er geen dringende reden was om van terugvordering af te zien. Voor dat tekort moest de gemeente de man €1.868 aan proceskosten (twee procespunten van €934) en €53 aan griffierecht vergoeden, samen €1.921. De bezwaarkosten hoefde de gemeente niet te betalen, omdat het besluit zelf niet werd herroepen. Hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep kon tot zes weken na de verzending van de uitspraak van 2 oktober 2026.

Lees ook Vrouw in Emmen moest bijstand terugbetalen na erfenis, maar een deel was een gift van haar vader

Verwacht je een nabetaling van het UWV terwijl je bijzondere bijstand ontvangt voor bewindvoering of zorgkosten, reserveer dan direct een flink deel van dat bedrag. Meld de ontvangst meteen bij je gemeente en vraag om een duidelijke herberekening, zodat je niet voor een onverwachte schuld komt te staan.

DDS op WhatsApp. Je kunt DDS ook volgen via ons WhatsApp-kanaal.