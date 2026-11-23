Op zondagavond streamen Maurice de Hond en Marianne Zwagerman elke week over de politiek. Ze bespreken dan de laatste peiling van De Hond en voegen wat andere politieke onderwerpen toe. Helaas kon dat gisteren niet omdat Zwagerman ziek was. Daarom moest De Hond het alleen doen. Het goede nieuws: hij deed dat prima. Het nog betere nieuws: zijn peiling toont aan dat de VVD heel diep in de problemen zit. Kort gezegd, Dilan Yesilgöz kán het niet goed doen.

De VVD staat volgens de peiling van De Hond op 12 zetels. Dat was een paar weken geleden ook zo, maar de VVD begon juist weer te stijgen toen de partij met een kabinetscrisis dreigde, aldus De Hond. Toen er een oplossing werd gevonden om het wanstaltige kabinet-Jetten alsnog overeind te houden zette de vrije val van de nepliberalen toch weer in. Het gevolg? Het is nog maar de vraag of de VVD boven de 10 procent kan blijven bij volgende verkiezingen. Let wel, zo'n slechte score heeft die partij nog nooit neergezet.

VVD-kiezers tot op het bot verdeeld

Dat doemscenario wordt vrijwel zeker werkelijkheid voor de VVD. De achterban van de partij is namelijk tot op het bot verdeeld over het huidige kabinet. "Vorige week zei 62 procent dat ze uit het kabinet moesten stappen," legde De Hond uit. "Dat is nu 44 procent. En 46 procent: nee, stap er niet uit."

"De VVD-kiezers zijn eigenlijk twee groepen," ging hij verder over de malaise bij de ooit grootste partij van Nederland. "De VVD had 22 zetels tijdens de verkiezingen. Dat zijn er nu nog maar 12. Dus er zijn 10 zetels kwijtgeraakt. Van degene die trouw aan de VVD zijn, dus nu nog VVD stemmen, zegt 20 procent: ga het kabinet uit. Maar van degene die nu niet meer VVD stemmen, zegt 68 procent: ga het kabinet uit."

"Dus er is een groot verschil tussen de trouwe VVD-kiezers, de 12 zetels zal ik maar zeggen, en de niet-trouwe kiezers, dat zijn die 10 zetels. Die laatste willen dat de VVD uit het kabinet gaat," stelde De Hond terecht. "En deze tweedeling is eigenlijk, ja, desastreus voor het kabinet. Want eigenlijk kunnen ze niks goed doen. Als ze eruit stappen, dan vinden die trouwe kiezers het niet echt fijn. Als ze er niet uitstappen, dan houden ze dus dit grote verlies."

Je gunt het je ergste vijand

vaste, trouwe achterban woedend, wat haar mogelijk de kop kost als partijleider. Verschrikkelijk. Je gunt je ergste vijand zo'n dilemma niet toe. Nou ja, eigenlijk wel natuurlijk. Wat ontzettend vervelend voor de VVD, zeg. Yesilgöz kan het volgens de peilingen dus niet goed doen. Als ze blijft zitten komt haar partij niet meer boven de 12 zetels uit, maar als ze eruit stapt wordt haar, wat haar mogelijk de kop kost als partijleider. Verschrikkelijk. Je gunt je ergste vijand zo'n dilemma niet toe. Nou ja, eigenlijk wel natuurlijk.

Overigens is de oplossing voor Yesilgöz eenvoudiger dan die lijkt. Dat knettergekke deel dat 'trouwe achterban' heeft blijft toch wel VVD stemmen. Hun mening kan vrijelijk genegeerd worden. Het gaat juist om de potentiële VVD-kiezers die de partij mogelijkerwijs groot kunnen maken. Yesilgöz moet zich totaal richten op die kiezers. En dat betekent: de stekker uit dit wanstaltige kabinet trekken. Vandaag nog.

Volg DDS op Facebook. Zo blijf je snel en gemakkelijk op de hoogte van het laatste nieuws én kun je snel en gemakkelijk met gelijkgestemden praten over de onderwerpen die jou bezighouden.