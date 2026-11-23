Zoek jij al jaren een betaalbaar huis? Dan heeft D66 een stad voor je. Alleen ligt die stad onder water, kost hij miljarden belastinggeld en staat het eerste huis er op zijn vroegst in 2055. Wie nu dertig is, krijgt daar met wat geluk een sleutel als hij met pensioen gaat.

Het gaat om IJstad, het paradepaardje uit de campagne van Rob Jetten . In september 2025 beloofde D66 een nieuw stuk land van 2.500 hectare in het IJmeer, tussen Amsterdam en Almere, met plek voor zo'n 60.000 woningen en ongeveer 126.000 inwoners. Volgens PropertyNL verkocht Jetten het met de woorden: "Als de Maasvlakte kan worden opgespoten, dan kan dat elders ook voor woningbouw ". D66'er Hans Vijlbrief beweerde volgens Omroep Flevoland zelfs dat de stad er binnen tien jaar kon staan.

De rekening is binnen

De Tweede Kamer wilde weten of dit kon en liet het uitzoeken. De uitkomst is vernietigend. Drie adviesbureaus, TwynstraGudde, Sweco en PosadMaxwan, rekenden in opdracht van de ministers van Volkshuisvesting en Infrastructuur een eiland door met 25.000 woningen, nog niet de helft van wat D66 beloofde. Zelfs op dat kleinere eiland trekken de eerste bewoners pas tussen 2055 en 2065 in.

De overheid moet volgens het onderzoek 9,7 tot 17,9 miljard euro bijleggen, geld dat niet terugkomt uit grondverkoop. Per woning is het tekort ongeveer 54.000 euro, tegen zo'n 13.000 euro op gewone bouwlocaties in de regio Amsterdam. Daarbovenop komt een metro- en autoverbinding over of onder het water, die per woning 185.000 tot 350.000 euro kost. Bouwen in het meer is volgens het onderzoek ongeveer vier keer zo duur als bouwen op vaste grond.

Juridisch is het nog erger. Het IJmeer valt onder Europese natuurregels, en voor geen enkele variant kunnen de onderzoekers aantonen dat het eiland door de vergunningseisen komt. Ook krimpt de zoetwatervoorraad die Nederland in droge zomers nodig heeft. Op geen enkel punt doet het eiland het beter dan gewone uitbreidingsplannen als Almere Pampus of Haven-Stad in Amsterdam.

Tien jaar, zei D66. Het worden er dertig, als het al ooit gebeurt.

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Zelfs de eigen minister trekt de stekker eruit

Het pijnlijkste deel komt van D66 zelf. Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting, partijgenote van Jetten, schreef de Kamer op 16 november in haar brief bij de Nota Ruimte dat het kabinet geen reden ziet om tot 2050 extra ruimte voor bouwen in het Markermeer en IJmeer vrij te houden. Wat overblijft is één zinnetje: "Het kabinet blijft zich inzetten voor drijvend bouwen, op plekken waar dat mogelijk is."

Dat is de officiële begrafenis van IJstad. Toch houdt D66 volgens De Telegraaf vast aan het plan. Verbazingwekkend is dat niet. In mei stond D66-Kamerlid Robert van Asten in de Kamer al te dromen van een drijvende stad. "De techniek ligt er, het wachten is op de politiek", zei hij volgens het Reformatorisch Dagblad . PVV-Kamerlid Jeremy Mooiman wees hem toen al op de twintig miljard die D66 zelf had uitgerekend, en BBB vroeg of het geen luchtkastelen waren. Van Asten wuifde het weg: de markt zou het meeste betalen. Nu staat zwart op wit dat de markt dat niet doet en dat jij als belastingbetaler de miljarden mag ophoesten.

Campagnepraat met jouw geld

Hier zit het echte schandaal. D66 won stemmen met een plaatje van een glimmende stad op het water, terwijl jonge gezinnen, starters en gescheiden vaders vandaag op een wachtlijst staan. Het plaatje bleek niets waard. Er komt geen woning bij in deze kabinetsperiode, niet in de volgende en waarschijnlijk niet in de vijf daarna.

Jetten verkocht een droom en stuurt de rekening naar jou.

Wie echt huizen wil bouwen, kijkt naar plekken waar het nu al kan: op het land, met wegen die er al liggen, zonder miljarden aan zand en tunnels. D66 moet IJstad vandaag nog officieel uit het programma schrappen en tegen de kiezers zeggen dat het een luchtkasteel was. Zolang de partij van de premier blijft vasthouden aan een stad die haar eigen minister heeft begraven, weet elke woningzoeker precies hoeveel de beloftes van Jetten waard zijn.

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