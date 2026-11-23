Den Haag wil asielzoekers liever opvangen op kleine locaties verspreid over de stad. Maar volgens de Wassenaarse VVD-wethouder Laurens van Doeveren slaat de nieuwe coalitie daarmee de plank mis. Grotere opvangcentra werken volgens hem juist beter. Ook baalt hij ervan dat Den Haag niet wilde meedoen aan een regionale deal over de opvang van vluchtelingen. "Het was mooi geweest als het was gelukt."

In Wassenaar pakken ze de opvang van asielzoekers heel anders aan. Bij attractiepark Duinrell staat een groot asielzoekerscentrum waar veel meer mensen verblijven dan de gemeente volgens de spreidingswet hoeft op te vangen. Wassenaar heeft namelijk maar een opgave van ongeveer honderd asielzoekers.

Dat biedt ruimte om buurgemeenten te helpen. Alleen zit Wassenaar zelf met een ander probleem: er zijn nauwelijks woningen beschikbaar voor statushouders. Van Doeveren bedacht daarom een praktische oplossing. Wassenaar vangt extra asielzoekers op en omliggende gemeenten nemen in ruil daarvoor meer statushouders voor hun rekening. Die afspraak kwam er, maar zonder Den Haag.

Den Haag houdt de deur dicht

De Haagse coalitie zegt graag samen te werken met buurgemeenten, maar bij deze deal bleef de handtekening uit. "Het was mooi geweest als het was gelukt", vertelt Van Doeveren in het radioprogramma Spuigasten . Volgens hem zag Den Haag de extra opvang van statushouders niet zitten. "Vanuit ons perspectief hebben we aangeboden wat mogelijk is, maar daar hebben ze niet voor gekozen."

Liever groot dan klein

De VVD-wethouder zet ook vraagtekens bij de Haagse plannen voor kleinschalige opvang. Volgens hem klinkt een klein opvangcentrum misschien aantrekkelijk, maar is het in de praktijk niet altijd de beste keuze. "Je kan beter een grotere locatie hebben met dagbesteding, begeleiding, gezondheidszorg en onderwijs op locatie, dan al die noodopvangplekken van vijftig plekken."

Ook voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is één grote locatie volgens hem makkelijker te organiseren. "Kleinschaliger is niet altijd beter. Een professionele locatie met betere faciliteiten is vaak veiliger voor de mensen zelf en voor de omgeving."

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Den Haag ziet geen goede ruil

Den Haag laat de kritiek niet onbeantwoord. Volgens een woordvoerder van wethouder Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag) heeft de stad al genoeg op haar bordje. Naast asielzoekers en statushouders moet Den Haag ook rekening houden met ruim 6.000 dak- en thuisloze mensen en duizenden Oekraïense ontheemden.

Vooral de woningnood speelt een grote rol. Statushouders hebben recht op ondersteuning en komen in aanmerking voor sociale huurwoningen. En die zijn in Den Haag al bijzonder schaars. "Minder asielzoekers en meer statushouders is daarom voor Den Haag geen aantrekkelijke ruil", stelt de woordvoerder.

De gemeente benadrukt dat de samenwerking met Wassenaar gewoon doorgaat. Den Haag wil zich aan de spreidingswet houden, maar zoekt een aanpak die past bij de mogelijkheden van de stad. Voor Van Doeveren blijft de vraag of al die kleine opvanglocaties uiteindelijk wel zo verstandig zijn.

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