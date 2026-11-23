Het mediakartel is in paniek. CDA-mastodont Sybrand Buma begint vandaag namelijk aan zijn opdracht om het kabinet definitief te lijmen en een pad naar een glorieuze toekomst te geven. Maar wat baart de 'journalisten' van het mediakartel zorgen? Die taak kon weleens onmogelijk zijn! Er is namelijk te veel interne onrust in de coalitie en er wegen te veel tegengestelde belangen mee.

Politiek verslaggever Leendert Beekman mag leeglopen bij zijn werkgever BNR . Volgens deze linkse journalist is er heel veel scepsis in Den Haag over Buma's opdracht. "Niet zozeer richting de persoon van Buma," zegt hij er voor de goede orde even bij want hij wil natuurlijk niet dat mensen denken dat er kritiek op Buma zelf is, "maar wel richting zijn opdracht."

Een tandeloze tijger

Het probleem is, aldus Beekman, dat Buma wel onderzoek mag doen, maar geen belangrijke beslissingen mag nemen. Premier Jetten verwoordde Buma's opdracht namelijk als volgt: "Ik verzoek u in te gaan op de vraag wat een mogelijke vorm is of wat mogelijke vormen zijn waarin een minderheidskabinet en de Kamer optimaal samen kunnen werken om het begrotingsproces ordentelijk te laten verlopen."

Wat politici en hun bevriende Haagse journalisten betreft is de grote vraag vervolgens: "Want hoe moet je dat nou doen als je geen politieke vraag mag beantwoorden?"

In de formatieperiode speelde Buma natuurlijk ook een doorslaggevende rol, maar het verschil is dat hij toen wél daadwerkelijk invloed had. Nu niet. "Je hebt het gewoon over het verhogen van belastingen of bezuinigen. Dat is zo'n politieke vraag, die kan Buma ook niet beantwoorden. En dan ben je uiteindelijk gewoon terug bij af," jammert Beekman.

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"De oppositie wil nu echt zien dat de coalitiepartijen ook weer vertrouwen in elkaar hebben," gaat hij verder. "Want zolang er een kabinetsval in de lucht hangt, wordt het lastig zaken doen, dan wil niemand pijn pakken." En ja, dat is in zijn ogen een groot probleem. Daarom heeft hij zelfs advies voor de coalitie: "[A]ls ze echt een constructieve samenwerking willen met de oppositiepartijen, zullen ze moeten zorgen dat er rust in het kabinet is. En niet constant crisis, want dat gaat lastig worden."

De oppositie moet oppositioneel zijn

Wacht eens even. Begrijpt deze man dan niet dat de taak van de oppositie is om het kabinet te controleren en waar mogelijk te laten vallen? Een land heeft baat bij zo'n machtsspel tussen coalitiepartijen en oppositiepartijen. Als die clubs allemaal samenwerken, onder het motto dat ze toch min of meer dezelfde denkbeelden hebben, komt de controletaak van het parlement helemaal te vervallen. Dan gaan ze het opnemen voor elkaar en dus ook ongemakkelijke feiten met elkaar verbergen voor kiezers.

levensgevaarlijk. De oppositie en coalitie moeten juist fel met elkaar in debat gaan en het grote doel van de oppositie moet zijn om het kabinet tot val te brengen. Ondertussen moet de Dat is geen democratie in actie of verantwoordelijke politiek, maar. De oppositie en coalitie moeten juist fel met elkaar in debat gaan en het grote doel van de oppositie moet zijn om het kabinet tot val te brengen. Ondertussen moet de media de luis in de pels zijn die iedereen controleert, zeker de machthebbers.

Maar nee, in Nederland vormen de héle politiek én de media één groot kartel. En wij moeten dat blijkbaar maar normaal vinden.

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