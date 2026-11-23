Brussel weet nog altijd niet wat de digitale euro gaat kosten, maar wil hem er toch doorheen drukken. Op woensdag 18 november zaten Europese Commissie, lidstaten en Europees Parlement tot diep in de nacht bij elkaar om de laatste knopen door te hakken. Het werd geen akkoord. Volgens NRC is het volgende overleg uitgesteld tot december. Uitgesteld, niet afgeblazen. Jij moet dus nu opletten.

Je winkelier krijgt geen keus

Brussel en Den Haag herhalen steeds dat niemand verplicht wordt. Op de site van de Rijksoverheid staat het zelfs letterlijk: "Het is dus niet verplicht." Een paar alinea's verderop staat wat dat waard is. Voor winkeliers komt er een acceptatieplicht. Neemt de bakker op de hoek nu een pinpas aan, dan moet hij straks ook de digitale euro aannemen. Het Europees Parlement schrijft hetzelfde: de meeste bedrijven in de eurozone moeten betalingen in digitale euro's accepteren, met hooguit uitzonderingen voor kleine zaken die nu helemaal geen digitale betaling aannemen.

En wie betaalt de installatie? Volgens de Rijksoverheid neemt de ECB een deel van de kosten op zich en leveren banken, betaalbedrijven en winkeliers een bijdrage. De tarieven gaan omhoog of omlaag zodra beter bekend is wat het systeem echt kost. Een blanco cheque dus, en uiteindelijk zie je die terug in de prijs van je boodschappen en je bankkosten.

Niemand kent het prijskaartje

PVV-Europarlementariër Auke Zijlstra volgt de onderhandelingen op de voet. In een opiniestuk van zondag 22 november schrijft hij dat de ECB de kosten van het project ergens tussen 300 miljoen en meerdere miljarden schatte, terwijl de banken alleen de opstartkosten al op 18 miljard euro zetten. Een project waarvan de bouwer zelf niet weet of het honderden miljoenen of miljarden kost, zou in elk normaal bedrijf direct stilgelegd worden. In Brussel heet het vooruitgang.

Een munt waarvan niemand de prijs kent, mag er nooit komen.

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Het Parlement buitenspel

Dan het plafond: hoeveel digitale euro's mag jij straks bezitten? Dat bedrag ligt nog altijd niet vast, schrijft ook het Parlement. In Duitsland noemde Bundesbank-bestuurder Burkhard Balz 3.000 euro als bedrag dat op tafel ligt, meldt Netz Trends . Volgens Zijlstra stellen de lidstaten die grens straks vast via een uitvoeringsbesluit, zodat het Parlement er niets meer over te zeggen heeft. De Commissie zou het plafond later zelf mogen aanpassen, bijvoorbeeld van 3.000 naar 10.000 euro na een grote cyberaanval.

Zijlstra noemt nog meer. De ECB komt volgens hem met een eigen betaalapp die fabrikanten op elke telefoon moeten zetten, gekoppeld aan je digitale identiteit. Lidstaten zouden een instelling moeten aanwijzen die een digitale-eurorekening geeft aan mensen die zich niet kunnen identificeren, zoals illegalen. En de Spaanse hoofdonderhandelaar van het Parlement vroeg volgens Zijlstra om een deal pas na de Spaanse verkiezingen van 29 november te sluiten, uit angst dat het plan zijn partij stemmen kost. Zijlstra vat het samen: "De deal komt er dus, maar nu nog even niet, want dat is niet in het belang van Brussel."

Als een plan zo slecht valt dat het tot na de verkiezingen in de la moet, weet je genoeg.

Den Haag moet nu nee zeggen

Den Haag liep tot nu toe gewoon mee. Toen de EU-landen in december 2025 hun akkoord sloten, bracht het ministerie van Financiën dat als succes: Nederland had zich hard gemaakt voor privacy en lage kosten voor winkeliers. Van de verplichte acceptatie werd een bijzaak gemaakt.

Er is nu een adempauze tot de volgende ronde. Die pauze moet de Tweede Kamer gebruiken. Het kabinet-Jetten moet de Kamer vóór de volgende onderhandelingsronde precies vertellen wat de digitale euro kost, wie dat betaalt, wie het plafond bepaalt en of die ECB-app op jouw telefoon komt. Zolang daar geen antwoord op ligt, moet Nederland in Brussel tegenstemmen. Wie jouw geld wil digitaliseren, moet eerst kunnen vertellen wat het jou kost.

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