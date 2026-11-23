Interim-voorzitter Michel Öz van de Nederlandse Politiebond sluit niet uit dat agenten wegblijven bij voetbalwedstrijden en demonstraties. "We zijn het duizenddingendoekje van de maatschappij", zegt hij. Vrijdag was justitieminister David van Weel (VVD) nog blij met 95 miljoen extra voor de politie. Intussen vangt diezelfde politie door het cellentekort ook nog gedetineerden op. Het kabinet-Jetten stapelt taak op taak. En de gewone Nederlander betaalt de rekening.

Öz zegt dat in De Telegraaf . Hij waarschuwt daarin voor een onhoudbare werkdruk bij de politie. Ook het afzeggen van evenementen is volgens hem mogelijk. "Er komt een militaire dreiging op ons af, daar krijgen we ook als politie mee te maken", zegt Öz.

Hij sluit het wegblijven dus niet uit. Meer niet. Maar dat een bondsvoorzitter het hardop zegt, is al een noodkreet. Zo hoort Den Haag het ook te lezen.

Het duizenddingendoekje

Wat Öz met die militaire dreiging bedoelt, staat in een blog die vrijdag op de site van de bond verscheen. Hij was die week in Brussel, bij een bijeenkomst van EU.Pol met deelnemers uit dertien landen. "We leven in een Europa waarin veiligheid steeds minder vanzelfsprekend is", schrijft hij.

Volgens Öz is militaire dreiging niet alleen een zaak voor het leger. Ook de politie krijgt ermee te maken, net als met hybride aanvallen. Hij denkt aan sabotage, aan aanvallen via internet en aan het beveiligen van vitale infrastructuur. "Uiteindelijk zijn het onze collega's die moeten optreden wanneer de gevolgen op straat zichtbaar worden", aldus Öz.

Hij wijst ook op Frankrijk, waar agenten met onrust en geweld te maken krijgen. "Dat zijn ontwikkelingen die we ook in Nederland herkennen", aldus Öz.

En dat komt allemaal bovenop het gewone werk, op het bordje van dezelfde agent.

Politiemensen mogen volgens Öz "niet worden opgezadeld met nieuwe verantwoordelijkheden zonder de bijbehorende capaciteit, opleiding en bescherming". Daar heeft hij volkomen gelijk in. Alleen gebeurt in Den Haag precies het omgekeerde.

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Politiebureau als gevangenis

Want de politie draait intussen ook op voor het cellentekort. Ze zette tot honderd politiecellen open als noodopvang voor gedetineerden. Begin november was zelfs die noodruimte niet meer genoeg.

Volgens staatssecretaris Claudia van Bruggen (D66), ook van Justitie, blijven er "structureel tientallen arrestanten" achter op politiebureaus. Structureel. Dus geen uitzondering, maar de nieuwe werkelijkheid.

Een politiebureau is geen gevangenis, en een agent is geen cipier. Toch laat het kabinet-Jetten de politie de gaten van het gevangeniswezen vullen. Bovenop alles wat ze al deed.

Van Weel is blij

En de minister? Die klonk vrijdag tevreden. Er gaat de komende jaren 95 miljoen euro extra naar de politie, meldde het ANP . Dat geld kwam er mede door overleg met PVV-afsplitser Gidi Markuszower. Die heeft inmiddels geen vertrouwen meer in het kabinet.

Toch blijft het geld, zei Van Weel na de ministerraad: "Dat bedrag staat." En hij voegde eraan toe: "Ik ben voor mijn begroting blij met het extra geld dat ik heb gekregen en ik ga daar goede dingen mee doen."

Goede dingen. Dat zal best. Maar een agent heeft niets aan een tevreden minister. Hij heeft iets aan een cel die vrij is en een collega naast zich.

Blij voor zijn begroting. Twee dagen later sluit de politiebond niet uit dat agenten wegblijven bij voetbal en demonstraties. Dat zegt alles over de afstand tussen het ministerie en de straat.

Want wie beschermt straks het stadion? Wie staat er bij de demonstratie ? En wie houdt de straat veilig bij de jaarwisseling, als de agent ook nog cipier moet zijn? Dat is de vraag die de gewone Nederlander stelt.

Eerst de basis op orde, meneer Van Weel. Los het cellentekort op, zodat een politiebureau weer een politiebureau is. Geef agenten geen nieuwe taken zonder de mensen erbij. En zet ze terug waar ze horen: op straat. Niet als cipier, maar als beschermer van de gewone Nederlander.

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