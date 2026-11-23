De hetze tegen Forum voor Democratie in de gevestigde media bereikt opnieuw een schaamteloos dieptepunt. In de maandageditie van de Volkskrant wordt de congrestoespraak van FVD-leider Lidewij de Vos weggezet als een pleidooi voor massadeportatie. Maar deze keer pikt De Vos de laster niet. Ze eist onmiddellijke rectificatie en wil de krant voor de Raad voor de Journalistiek slepen.

Wie dacht dat het linkse mediakartel na de absurde vergelijkingen van dit weekend even op de rem zou trappen, komt bedrogen uit. Verslaggever Yvonne Hofs beschreef het zaterdagse FVD-congres in Den Bosch onder een gifgroene kop over virulente xenofobie. Ze noemde het verhaal van De Vos zelfs een gemaskeerd pleidooi voor massadeportatie. Op X sloeg de FVD-leider keihard terug. Hofs zette het beladen woord massadeportatie liefst vier keer op papier, terwijl De Vos die term zelf geen enkel moment gebruikte.

Vier keer een verzinsel op papier

Het trucje dat de krant toepast, is even doorzichtig als kwaadaardig. Omdat De Vos de gevolgen van decennia massa-immigratie wil terugdraaien, verzint de verslaggever op eigen houtje dat zoiets alleen met gedwongen uitzetting kan. Zo plakt een journalist haar eigen politieke vooroordeel als zogenaamd feit op een democratisch gekozen Kamerlid. Niet verslaggeven wat iemand echt zegt, maar woorden in de mond leggen om een rechtse politicus verdacht te maken.

De Vos laat het er terecht niet bij zitten en legt de rekening rechtstreeks bij de top van de krant. "Wij eisen excuses en uitleg van de eindredactie hoe zulke overduidelijke leugens in de krant kunnen belanden", zette zij op X. Ze verlangt een rectificatie die net zo zichtbaar wordt geplaatst als de oorspronkelijke verdachtmaking. Daarnaast kondigt zij aan de zaak aan de journalistieke klachtencommissie voor te leggen.

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Onbewerkte beelden ontmaskeren de krant

Het genantste voor de redactie van de Volkskrant is dat iedereen de feiten in enkele minuten zelf kan controleren. Forum voor Democratie zette de onbewerkte congrestoespraak gewoon integraal online. Daarin presenteerde De Vos haar voorstel om de per 1 januari 2025 gesloten Remigratiewet weer te openen en uit te breiden met financiële steun voor mensen die zelf willen terugkeren. Ook moet de regeling toegankelijk worden voor meer leeftijdsgroepen en herkomstlanden. Haar uitgesproken doel was om niet-westerse migranten en hun nageslacht aan te moedigen "vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst", zo lichtte zij zelf toe.

Wel vroeg zij daarnaast om strengere grensbewaking, een stop op asiel en naturalisatie én "verplichte uitzetting van illegale criminele statushouders en dubbele paspoorthouders", maar die maatregelen horen volgens haar niet bij dit specifieke voorstel. Elke normaal denkende lezer ziet direct het reusachtige verschil tussen het uitzetten van illegale criminelen en de karikatuur van massale deportaties die de Volkskrant ervan bakte. Alleen een krant die koste wat kost een vijandbeeld overeind wil houden, husselt die zaken opzettelijk door elkaar.

Einde van de straffeloosheid

Het is hoog tijd dat rechtse politici dit soort gerichte zwartmakerij niet langer schouderophalend voorbij laten gaan. Jarenlang konden gevestigde kranten en publieke omroepen straffeloos de grofste verdachtmakingen over rechtse kiezers uitstorten zonder ooit verantwoording af te leggen. Wie een democratische partij met verzonnen termen in een gevaarlijke hoek drukt, bedrijft geen journalistiek maar pure politieke propaganda.

De bal ligt nu bij de hoofdredactie van de Volkskrant. Komt er eindelijk een eerlijke rectificatie met excuses, of kruipt de krant weer laf weg achter haar eigen redactiestatuut?

Dat Lidewij de Vos direct terugslaat en het mediakartel op de vingers tikt, is precies het tegengif waar rechts Nederland al jaren op zit te wachten.

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