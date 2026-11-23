WIA en Wajong komen in december eerder: UWV betaalt al op vrijdag 18 december
Heb je een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering, dan komt je geld in december eerder. Het UWV betaalt op vrijdag 18 december. In negen van de twaalf maanden van 2026 betaalt het UWV op de 23e. Je betaalspecificatie staat op donderdag 17 december al in Mijn UWV.
De AOW komt drie dagen later. De SVB maakt hem op maandag 21 december over. Dezelfde dag betalen ook Dienst Toeslagen en de pensioenfondsen ABP, PFZW, PME en PMT.
Alle betaaldagen van december
- WIA, WAO, WAZ en Wajong (UWV): vrijdag 18 december.
- WW (UWV): geen vaste datum. Het UWV betaalt uiterlijk 14 dagen nadat je de Inkomstenopgave hebt ingevuld. Meestal gaat het binnen enkele dagen.
- Ziektewet (UWV): elke week, achteraf. De betaalspecificatie staat op maandag of dinsdag in Mijn UWV. Het geld komt op woensdag of donderdag. Ben je nog in dienst, dan gaat de uitkering meestal naar je werkgever. Werd je ziek tijdens of na de WW, dan betaalt het UWV per maand.
- AOW (SVB): maandag 21 december.
- Anw (SVB): de nabestaandenuitkering komt ook op maandag 21 december.
- Toeslagen: Dienst Toeslagen betaalt op maandag 21 december. Dat is al de toeslag voor januari 2027. Het gaat om zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.
- ABP: maandag 21 december. Het geld staat er gemiddeld 1 tot 3 dagen later.
- PFZW: maandag 21 december.
- PME: maandag 21 december. Het pensioen staat meestal dezelfde dag op je rekening.
- PMT: maandag 21 december. Het geld staat er die dag of uiterlijk een dag later.
- bpfBOUW: dinsdag 22 december. Het geld staat er meestal 1 tot 3 werkdagen later.
- Studiefinanciering (DUO): dinsdag 22 december. Het kan ook 's avonds worden.
- Kinderbijslag (SVB): niet in december. De SVB betaalt per kwartaal, na afloop ervan. Het vierde kwartaal komt op maandag 4 januari 2027.
Lees ook
Waarom je het geld soms later ziet
De betaaldag is de dag waarop de uitvoerder het geld overmaakt. Wanneer het op je rekening staat, hangt af van je bank.
Het UWV zegt dat de bank na de betaaldatum meestal nog drie werkdagen nodig heeft. Een weekend telt niet mee. Tel je drie werkdagen na vrijdag 18 december, dan kom je uit op woensdag 23 december.
Daarna volgen de feestdagen. Eerste Kerstdag valt dit jaar op vrijdag 25 december, Tweede Kerstdag op zaterdag. Staat er op donderdag 24 december nog niets, dan is maandag 28 december de eerstvolgende werkdag.
Ook de toeslag schuift soms op. Dienst Toeslagen betaalt normaal op de 20e. Valt die in het weekend, dan wordt het de eerste werkdag daarna. Zondag 20 december wordt zo maandag 21 december. Het geld is die dag uiterlijk om 24.00 uur overgemaakt. Krijg je meer dan één toeslag, dan komen ze niet altijd tegelijk binnen.
Geld niet binnen? Dit kun je doen
- Vraag het eerst na bij je bank. Dat raadt het UWV zelf aan.
- Kijk in je betaalspecificatie. Bij het UWV staat die in Mijn UWV. Bij de WW krijg je een bericht in de Berichtenbox zodra die klaarstaat, als je daarvoor bent aangemeld.
- Wacht bij een toeslag een dag. Dienst Toeslagen ziet op de betaaldag zelf nog niet of het geld is overgemaakt. Dat lukt pas een dag later. In Mijn toeslagen zie je onder 'Uitbetaald' wat je per toeslag krijgt.
- AOW op een nieuw rekeningnummer? Wijzigde je het nummer rond de betaaldatum? Dan kan de AOW nog op je oude rekening komen, meldt de SVB. Zeg je oude rekening pas op als de eerste betaling op de nieuwe binnen is.
- Staat het er daarna nog niet, neem dan contact op met de uitvoerder die moet betalen.
Lees ook
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Loading