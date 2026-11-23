Heb je een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering, dan komt je geld in december eerder. Het UWV betaalt op vrijdag 18 december. In negen van de twaalf maanden van 2026 betaalt het UWV op de 23e. Je betaalspecificatie staat op donderdag 17 december al in Mijn UWV.

Alle betaaldagen van december

Waarom je het geld soms later ziet

De betaaldag is de dag waarop de uitvoerder het geld overmaakt. Wanneer het op je rekening staat, hangt af van je bank.

Het UWV zegt dat de bank na de betaaldatum meestal nog drie werkdagen nodig heeft. Een weekend telt niet mee. Tel je drie werkdagen na vrijdag 18 december, dan kom je uit op woensdag 23 december.

Daarna volgen de feestdagen. Eerste Kerstdag valt dit jaar op vrijdag 25 december, Tweede Kerstdag op zaterdag. Staat er op donderdag 24 december nog niets, dan is maandag 28 december de eerstvolgende werkdag.

Ook de toeslag schuift soms op. Dienst Toeslagen betaalt normaal op de 20e. Valt die in het weekend, dan wordt het de eerste werkdag daarna . Zondag 20 december wordt zo maandag 21 december. Het geld is die dag uiterlijk om 24.00 uur overgemaakt. Krijg je meer dan één toeslag, dan komen ze niet altijd tegelijk binnen.

Geld niet binnen? Dit kun je doen

Vraag het eerst na bij je bank. Dat raadt het UWV zelf aan.

Dat raadt het UWV zelf aan. Kijk in je betaalspecificatie. Bij het UWV staat die in Mijn UWV. Bij de WW krijg je een bericht in de Berichtenbox zodra die klaarstaat, als je daarvoor bent aangemeld.

Bij het UWV staat die in Mijn UWV. Bij de WW krijg je een bericht in de Berichtenbox zodra die klaarstaat, als je daarvoor bent aangemeld. Wacht bij een toeslag een dag. Dienst Toeslagen ziet op de betaaldag zelf nog niet of het geld is overgemaakt. Dat lukt pas een dag later. In Mijn toeslagen zie je onder 'Uitbetaald' wat je per toeslag krijgt.

Dienst Toeslagen ziet op de betaaldag zelf nog niet of het geld is overgemaakt. Dat lukt pas een dag later. In Mijn toeslagen zie je onder 'Uitbetaald' wat je per toeslag krijgt. AOW op een nieuw rekeningnummer? Wijzigde je het nummer rond de betaaldatum? Dan kan de AOW nog op je oude rekening komen, meldt de SVB. Zeg je oude rekening pas op als de eerste betaling op de nieuwe binnen is.

Wijzigde je het nummer rond de betaaldatum? Dan kan de AOW nog op je oude rekening komen, meldt de SVB. Zeg je oude rekening pas op als de eerste betaling op de nieuwe binnen is. Staat het er daarna nog niet, neem dan contact op met de uitvoerder die moet betalen.

Nieuws over je AOW en pensioen. Dat staat elke week in de gratis AOW-brief.