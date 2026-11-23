Forum voor Democratie is er duidelijk klaar mee dat de partij door de media zo vaak in verband wordt gebracht met rechtsextremisme. Om daar eens en voor altijd een eind aan te maken laat de partij weten dat er contact is opgenomen met minister van Justitie David van Weel. Niet om aangifte te doen tegen lasteraars, maar om met een strategie te komen om nog duidelijker afstand te nemen van extremisten dan ze al doen.

was daar natuurlijk ook niet van op de hoogte. Daarom was het zo'n grootschalig project van Zembla - en daarom had het zo'n impact. Als mensen wisten dat zulke Sieg Heil-vechtclubs bestonden, dan had het verhaal natuurlijk minder impact gehad. "Tot de uitzending van Zembla had FVD geen idee van het bestaan - laat staan van de activiteiten - van de groepen die getoond werden in de documentaire," schrijft FVD op X. Niet zo gek, want een normaal mensdaar natuurlijk ook niet van op de hoogte. Daarom was het zo'n grootschalig project van Zembla - en daarom had het zo'n impact. Als mensen wisten dat zulke Sieg Heil-vechtclubs bestonden, dan had het verhaal natuurlijk minder impact gehad.

Natuurlijk is FVD al direct na de uitzending van Zembla in actie gekomen. Zo zijn zes leden geroyeerd. Hop, eruit gezet. Weg met dat soort types. Ook bij FVD willen ze niets te maken hebben met zulke kaalkoppige gekkies. Punt.

FVD onderstreept dat natuurlijk in zijn tweet. "Zoals wij duidelijk hebben gemaakt door betrokkenen direct te royeren willen wij hier vanzelfsprekend ook verre van blijven," stelt de partij. "Ten overvloede benadrukken wij ten zeerste te betreuren dat onze partij hiermee in verband is gebracht door de aanwezigheid van enkele (inmiddels geroyeerde) leden."

Contact opgenomen met Van Weel

Om ervoor te zorgen dat FVD nooit meer dit soort problemen krijgt heeft de partij zelfs contact opgenomen met David van Weel. Dat is dus de VVD -minister van Justitie. Die zat overigens bij de NPO dit weekend toen daar gedaan werd alsof FVD een groot gevaar voor de democratie én extreemrechts is. Sterker, hij knikte dapper mee toen de totaal geschifte hoogleraar Marcel Levi de meest verschrikkelijke dingen zei over FVD.

De vraag van FVD aan Van Weel is helder: "[W]at wij als partij nu nog méér kunnen doen om duidelijk afstand te nemen van het in de uitzending van Zembla getoonde extremisme, en om eventuele voorzorgsmaatregelen te nemen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkómen."

FVD kan niet meer doen dan dit. De betrokken zes leden zijn eruit gegooid. Simpel. Vervolgens wil FVD dus ook nog in gesprek met de minister die over de veiligheidsdiensten gaat om ervoor te zorgen dat dergelijke types er nooit meer bijkomen. Dat moet genoeg zijn om goedbedoelende critici de mond te snoeren.

Oh. En hopelijk kan Van Weel FVD enkele goede tips geven. Hij knikte immers zó dapper mee met Levi. Hou zal wel iets weten, toch?

DDS op WhatsApp. Je kunt DDS ook volgen via ons WhatsApp-kanaal.