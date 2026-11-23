In Nederland roept elke minister bij het minste of geringste strenge migratieplan dat het juridisch onmogelijk is. Verdragen en rechters zouden alles blokkeren. Maar maandag bewees Denemarken opnieuw dat dat excuus onzin is. De zeven rechters van de hoogste Deense rechtbank oordeelden dat de beroemde, keiharde Deense gettowet om migrantenwijken open te breken niet discriminerend is.

De uitspraak uit Kopenhagen slaat in als een mokerslag voor de hele Europese asiel - en integratielobby. Acht jaar geleden greep Denemarken in om een einde te maken aan afgesloten wijken vol werkloosheid en zware criminaliteit. Het doel is kraakhelder: in 2030 moet het land helemaal gettovrij zijn. Voormalig premier Lars Løkke Rasmussen verwoordde die noodzaak destijds kernachtig, zo citeert de NOS hem: "Het zijn gaten op de Deense landkaart die gedicht moeten worden". Waar Nederlandse bestuurders problemen decennialang wegkeken, gingen de Denen gewoon over tot sloop, spreiding en strenge toelatingseisen. Duizenden huurders moesten zo verhuizen en veel sociale huurflats maakten plaats voor koopwoningen.

Zelfs na Brusselse druk blijft Kopenhagen staan

Wat deze maandagse beslissing extra vernederend maakt voor links en Brussel, is de voorgeschiedenis. Een jaar geleden waarschuwde het Europees Hof van Justitie nog met een opgeheven vingertje dat het Deense criterium van niet-westerse herkomst mogelijk discriminatie opleverde. Daarna ging de zaak terug naar Kopenhagen. Activisten en huurders rekenden al op een makkelijke zege. Bewoner Ezzeddine Azzam uit Aarhus zei na de uitspraak: "We hadden erop gerekend dat dit als discriminatie zou worden erkend."

Toch liet het Deense Hooggerechtshof zich niet intimideren door Brusselse druk en schaarde het zich achter de aanpak van de woonwijken. Zoals de Deense publieke omroep Zoals de Deense publieke omroep DR vastlegt, draaide het proces om de wijk Nøjsomhed bij Helsingør. Daar moesten 91 huurders verhuizen omdat de woningcorporatie de huurflats wilde ombouwen en slopen om van de zwaarste lijst af te blijven. De hoogste rechters oordeelden resoluut dat het herstructureren op bouwtechnische en economische gronden geen enkele verboden discriminatie oplevert. Terugdraaien is bovendien onmogelijk, omdat een groot deel van de oude flats inmiddels al tegen de vlakte ging.

Werkende bewoners krijgen voorrang

Het contrast tussen Deense daadkracht en de Nederlandse slappe hap is verpletterend. In Denemarken koppelen de autoriteiten in probleemwijken gegevens over werk, opleiding en strafbladen om parallelle samenlevingen actief te doorbreken. Woningcorporaties in de zwaarste achterstandswijken moeten daar zelfs voorrang geven aan huurders met een baan. Zodra in een achterstandswijk vijf jaar lang meer dan de helft van de bewoners een niet-westerse achtergrond heeft, grijpt de staat in. Wie hele buurten laat verloederen, wordt daar niet langer beloond met een levenslange gesubsidieerde flat.

In Nederland gebeurt precies het tegenovergestelde. Hier krijgen statushouders voorrang op schaarse sociale huurwoningen terwijl werkende starters en gezinnen jarenlang op een wachtlijst verpieteren. Hier durft het kabinet-Jetten niet eens een serieuze grens te stellen aan de instroom. Laat staan dat men probleemwijken daadwerkelijk durft op te schudden.

Ontmaskering van het Haagse smoesjescircuit

Denemarken valt onder diezelfde Europese Unie, maar bewijst dat er ongelooflijk veel mogelijk is zodra een regering eerst aan haar eigen land denkt. Precies daarom is deze uitspraak van de Deense Hoge Raad goud waard voor het Nederlandse debat. Telkens wanneer kiezers of rechtse Kamerleden vragen om echte maatregelen rond migratie of integratie , roepen D66, VVD en CDA in koor dat rechters en Europese regels het verbieden.

Het probleem in Nederland is nooit een gebrek aan juridische mogelijkheden geweest. Het probleem is het totale gebrek aan politieke moed bij het partijkartel in Den Haag.

Zolang Den Haag zich laf achter Brussel blijft verschuilen terwijl Kopenhagen doorpakt, groeit de woede bij elke gewone Nederlander met de dag.

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