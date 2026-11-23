Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) heeft geen goed woord over voor demonstranten die op de Dam in Amsterdam met een spandoek openlijk steun betuigden aan Hamas. Dat de betrokkenen mogelijk banden hebben met linksextremistische groeperingen, verbaast hem allerminst. Sterker nog, volgens de VVD-minister zit er een kwaadaardige gedachte achter de actie. In WNL Op Zondag op NPO 1 maakt hij duidelijk dat hij dergelijke steunbetuigingen wil verbieden.

Tijdens een pro-Palestijnse tegendemonstratie in september verscheen op de Dam een spandoek met de tekst "We support Hamas". Een actie die niet alleen voor verontwaardiging zorgde, maar inmiddels ook vragen oproept over de achtergrond van de demonstranten.

Onderzoeksplatform Justice for Prosperity identificeerde elf betrokkenen. Vijf van hen zouden banden hebben met XR Justice Now!, een radicale actiegroep binnen Extinction Rebellion. De overige zes worden gelinkt aan het linksextremistische Anti-Imperialist Front. Volgens de onderzoekers proberen de demonstranten met dit soort acties openlijke steun aan Hamas steeds normaler te maken.

Van Weel spaart niemand

Bij minister Van Weel hoeven de demonstranten niet op begrip te rekenen. Wanneer presentator Rick Nieman hem naar de bevindingen vraagt, draait hij er niet omheen. "Het verbaast mij niet. Wat ik hiervan vind? Ik vind het walgelijk." De minister haalt de terroristische aanslagen van Hamas op Israël van 7 oktober 2023 aan. Volgens hem weet iedereen inmiddels waartoe de organisatie in staat is. "Als je dat gaat toejuichen: ofwel je bent extreem misleid, ofwel je bent kwaadaardig." Voor Van Weel valt het kwartje na het onderzoek duidelijk de verkeerde kant op. "We weten nu, mede naar aanleiding van dit onderzoek, dat het gewoon kwaadaardig is."

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Steun aan Hamas strafbaar?

Bij stevige woorden wil de minister het niet laten. Van Weel wil dat de politie harder kan optreden tegen mensen die terroristische organisaties openlijk steunen. Daarvoor ligt het wetsvoorstel Strafbaarstelling verheerlijking van terrorisme en openbare steunbetuiging aan terroristische organisaties bij de Tweede Kamer. Als de wet wordt aangenomen, kunnen bepaalde publieke steunbetuigingen aan terroristische organisaties strafbaar worden. Zelfs het tonen van een Hamas-vlag kan dan, afhankelijk van de omstandigheden, gevolgen hebben. "Hiermee vraag je om chaos in je eigen land", stelt Van Weel. "Dit wil ik dus verbieden."

Kamer is nu aan zet

Of de minister zijn zin krijgt, hangt af van de politiek. Het wetsvoorstel moet nog door het parlement worden behandeld. Van Weel verwacht dat de Tweede Kamer zich er snel over kan buigen. "Binnen twee weken liggen alle stukken in de Kamer. Dan is het een kwestie van inplannen."

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