Heb je een dynamisch energiecontract, dan betaal je voor gas ruim 9 cent per kuub meer dan donderdag. Op maandag 23 november kost een kuub €1,774, met energiebelasting en btw. Op donderdag 19 november was dat nog €1,681. Dat blijkt uit de dagprijzen van EnergyZero. De inkoopvergoeding van je leverancier komt er nog bij.

NU.nl en De Telegraaf meldden maandag dat de gasprijs stijgt door het koudere weer. NU.nl noemt ook de zwakke wind als oorzaak. Dat ging over de beurs van maandagochtend. Die stijging zit nog niet in de dagprijs van maandag, want die was zondagavond al bekend.

Met een dynamisch contract merk je zo'n stijging de volgende dag al. Met een vast contract merk je er niets van.

Zo liep de prijs op sinds donderdag

Een dynamische gasprijs geldt telkens voor één dag. Die dag loopt van 06:00 uur tot 06:00 uur de volgende ochtend. Dit kostte een kuub gas, met energiebelasting en btw, zonder inkoopvergoeding:

Donderdag 19 november: €1,681

€1,681 Vrijdag 20 november: €1,734

€1,734 Zaterdag 21 en zondag 22 november: €1,769

€1,769 Maandag 23 november: €1,774

Donderdag was wel een uitschieter naar beneden. Zo goedkoop was dynamisch gas sinds 9 oktober niet meer geweest.

Drie weken geleden was gas nog duurder

Op maandag 2 november kostte een kuub dynamisch gas €1,970. Dat was de hoogste dagprijs sinds 1 oktober. Op maandag 23 november betaal je dus bijna 20 cent per kuub minder dan drie weken eerder.

Wat het scheelt in een rekenvoorbeeld

Per 100 kuub betaal je op maandag ruim €9 meer dan op donderdag.

Stel: je verbruikt 1.200 kuub gas per jaar. Zou de prijs van maandag een heel jaar gelden, dan betaal je ruim €111 meer dan met die van donderdag. Dat is 1.200 keer 9,3 cent.

Zo gaat het in werkelijkheid niet. De prijs verandert elke dag. En in de winter stook je veel meer dan in de zomer. Koude dagen tellen dus zwaarder mee op je rekening.

Vast, variabel of dynamisch

Met een vast contract mag je leverancier de tarieven niet zomaar verhogen, schrijft de ACM. Een hogere beursprijs merk je dus niet. Gaan belastingen of netbeheerkosten omhoog, dan mag de leverancier dat wel doorberekenen.

mag je leverancier de tarieven niet zomaar verhogen, schrijft de ACM. Een hogere beursprijs merk je dus niet. Gaan belastingen of netbeheerkosten omhoog, dan mag de leverancier dat wel doorberekenen. Met een variabel contract moet je leverancier nieuwe tarieven minstens een maand van tevoren laten weten. Een stijging van deze week zie je dus niet meteen terug.

moet je leverancier nieuwe tarieven minstens een maand van tevoren laten weten. Een stijging van deze week zie je dus niet meteen terug. Met een dynamisch contract betaal je elke dag de beursprijs van die dag.

Hoe de dagprijs is opgebouwd

De beursprijs is bij elke dynamische leverancier hetzelfde, schrijft EnergyZero . Daarbovenop komen energiebelasting en btw.

De energiebelasting op gas is in 2026 73 cent per kuub, inclusief btw . Dat deel stijgt niet mee met de beursprijs. Een stijging zit dus in het deel dat de beurs bepaalt, plus de btw daarover.

Verder rekent je leverancier een inkoopvergoeding per kuub. Die verschilt per leverancier. Ook betaal je elke maand vaste leveringskosten.

Zo houd je de prijs in de gaten

De prijs voor de volgende dag verschijnt elke dag rond 18:00 uur, meldt EnergyZero. De nieuwe dagprijs gaat om 06:00 uur in.

verschijnt elke dag rond 18:00 uur, meldt EnergyZero. De nieuwe dagprijs gaat om 06:00 uur in. Kijk in de app van je eigen leverancier wat je per kuub betaalt. Kijk ook of de inkoopvergoeding erbij staat.

Een dynamisch contract volgt de beurs, omhoog en omlaag. Stijgt de beurs, dan betaal je dus meer per kuub. Wordt het zachter, dan kan de prijs net zo snel weer zakken.

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