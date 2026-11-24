Een makelaar kocht het appartement van zijn eigen klanten zelf, voor €365.000. Een week later verkocht hij het door voor €420.000. Dat is €55.000 meer. De notaris die aan beide verkopen meewerkte, kreeg een berisping. Hij had het prijsverschil moeten onderzoeken, oordeelde de kamer voor het notariaat in Amsterdam op 25 november 2025.

Zo'n doorverkoop via een tussenkoper heet een ABC-transactie. A verkoopt aan B, en B verkoopt meteen door aan C. Dat is niet verboden. Maar de constructie kan worden misbruikt om onwetende particulieren op te lichten, schrijft de tuchtrechter.

Wat er gebeurde

De verkopers schakelden de makelaar in september 2022 in om hun appartement te verkopen. Het stond een aantal maanden te koop. Daarna bood de makelaar aan het zelf te kopen, als belegging. Volgens de verkopers had hij gezegd dat er bijna geen belangstelling was, omdat de markt zou zijn ingestort.

Op 1 februari 2023 tekenden ze de koopovereenkomst voor €365.000. Op 8 februari tekende de makelaar al een koopovereenkomst met een nieuwe koper, voor €420.000. Beide leveringen vonden op 1 juni 2023 plaats, op hetzelfde notariskantoor.

Pas maanden later ontdekten de verkopers dat hun appartement op dezelfde dag aan de nieuwe koper was geleverd. Hun advocaat stelde begin 2024 vragen aan de notaris.

Bankgarantie was er nooit

Volgens de koopovereenkomst moest de makelaar een bankgarantie stellen. Het notariskantoor meldde de verkopers in april 2023 dat die binnen was. Dat klopte niet. Een medewerker had gezocht op het adres van het appartement en vond de bankgarantie van de nieuwe koper. Voor de makelaar zelf was nooit een bankgarantie gesteld. Dat kwam pas in maart 2024 uit.

Waarom de notaris een berisping kreeg

Notarissen hebben een checklist voor ABC-transacties van hun beroepsorganisatie, de KNB. Een ongebruikelijk prijsverschil kan reden zijn voor extra onderzoek.

Deze notaris bekeek beide verkopen los van elkaar. Elke prijs was volgens hem op zichzelf te verklaren. Dat is niet genoeg, oordeelde de kamer. De koopovereenkomsten werden kort na elkaar getekend en beide leveringen waren op dezelfde dag. Dan moet een notaris nagaan waar het verschil vandaan komt. Hij had het de makelaar ook gewoon kunnen vragen.

Bovendien stonden de verkopers zwak. De man die tot dan toe hun makelaar was, werd hun koper. Dat de verkopers later zelf schreven dat hij niet meer hun makelaar was, maakt dat niet anders.

De notaris had nader onderzoek moeten doen, moeten overwegen niet mee te werken of de verkopers moeten inlichten over de doorverkoop. Ook reageerde zijn kantoor lang niet goed op de vragen van hun advocaat. Zodra de beslissing definitief is, moet hij de verkopers €1.150 aan kosten vergoeden. Ook betaalt hij dan €2.000 voor de behandeling van de klacht.

De klacht ging alleen over de notaris. De kamer voor het notariaat oordeelt niet over makelaars

Wat een makelaar wel en niet mag

In de erecode van makelaarsvereniging NVM staat: "Voor onszelf handelen we niet in onroerend goed en doen we niet aan projectontwikkeling." Een makelaar dient alleen het belang van zijn opdrachtgever. Hij mag niet tegelijk een ander belang dienen. Dat staat in de bijlage bij de erecode , die de NVM samen met onder meer het ministerie en Vereniging Eigen Huis opstelde.

Of de makelaar in deze zaak lid was van de NVM, staat niet in de uitspraak.

Zo controleer je het zelf

Vraag de koopsom op bij het Kadaster. Sms KOOPSOM met de postcode en het huisnummer van de verkochte woning naar 8118. Dat kost €1,50, en alleen als er informatie is. Voor €3,70 krijg je een overzicht van verkochte woningen in een postcodegebied, meldt het Kadaster. Je ziet alleen woningen die na 1 januari 2003 door particulieren zijn gekocht. Kocht een bedrijf de woning, dan staat de prijs er niet in. Een verkoop staat er niet altijd meteen in. Rond de 20e van de maand komen de verkopen van de vorige maand erbij.

Sms KOOPSOM met de postcode en het huisnummer van de verkochte woning naar 8118. Dat kost €1,50, en alleen als er informatie is. Voor €3,70 krijg je een overzicht van verkochte woningen in een postcodegebied, meldt het Kadaster. Je ziet alleen woningen die na 1 januari 2003 door particulieren zijn gekocht. Kocht een bedrijf de woning, dan staat de prijs er niet in. Een verkoop staat er niet altijd meteen in. Rond de 20e van de maand komen de verkopen van de vorige maand erbij. Biedt je makelaar aan je huis zelf te kopen, laat de waarde dan eerst bepalen door iemand die geen belang heeft bij de koop.

Waar je terechtkunt

Over een notaris dien je een klacht in bij de kamer voor het notariaat. Dat kan tot drie jaar nadat je ervan wist, staat in de wet. Je betaalt €50 griffierecht. Dat krijg je terug als je gelijk krijgt.

dien je een klacht in bij de kamer voor het notariaat. Dat kan tot drie jaar nadat je ervan wist, staat in de wet. Je betaalt €50 griffierecht. Dat krijg je terug als je gelijk krijgt. Over een makelaar klaag je eerst bij de makelaar zelf. Geef hem een maand om het op te lossen. Lukt dat niet, dan kun je gratis terecht bij het Klachtenloket Vastgoedprofessionals. Dat geldt als de makelaar is aangesloten bij onder meer de NVM of Vastgoed Nederland.

klaag je eerst bij de makelaar zelf. Geef hem een maand om het op te lossen. Lukt dat niet, dan kun je gratis terecht bij het Klachtenloket Vastgoedprofessionals. Dat geldt als de makelaar is aangesloten bij onder meer de NVM of Vastgoed Nederland. Wil je je geld terug, dan helpt een tuchtklacht over een notaris niet. De kamer voor het notariaat kent geen schadevergoeding toe. Voor schade tot €10.000 kun je soms terecht bij De Geschillencommissie. Bij een notaris kan dat als je zelf zijn klant was, bij een makelaar als het je eigen makelaar is. Wil je meer terug, dan moet je naar de rechter.

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