Tsjechië zegt het hardop: veel huishoudens worstelen nu al met hoge energieprijzen. Een groep Europese landen wil daarom uitstel van de nieuwe CO2-heffing op tanken en stoken. Nederland kiest de andere kant. Maandag stuurden de klimaatministers van acht landen, voor Nederland dus Stientje van Veldhoven (D66), een brief naar Brussel. Geen verder uitstel, is hun boodschap. De gewone Nederlander mag het betalen.

De brief ging naar Europees klimaatcommissaris Wopke Hoekstra Euronews heeft hem ingezien. Naast Nederland tekenden Denemarken, Finland, Duitsland, Luxemburg, Portugal, Spanje en Zweden. Ze willen dat het nieuwe systeem ETS2 gewoon in januari 2028 start. De Europese Commissie bekijkt de regels nog eens. Volgens de acht mag dat niet leiden tot een zwakkere wet.

ETS2 is een Europese handel in uitstootrechten voor brandstof in het wegverkeer en voor verwarming. Leveranciers van brandstof en gas moeten straks betalen voor de CO2. Die kosten rekenen ze naar verwachting door. Aan jou dus.

De ministers schermen met energiezekerheid. Ze wijzen op de Straat van Hormuz, die eerder dit jaar dichtging. Sindsdien kostte de import van fossiele brandstof de EU 127 miljard euro extra, schrijven ze. ETS2 moet Europa minder afhankelijk maken van die import. Mooie woorden. Voor de gewone Nederlander komen ze neer op een hogere rekening.

Andere landen trappen op de rem

Niet iedereen gaat mee. De Visegrad-landen Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije willen uitstel of een zwakkere heffing, net als Italië en Griekenland. De start ging al eens een jaar naar achteren. Half oktober spraken de regeringsleiders af eerst de gevolgen te bestuderen. Schrappen wilden ze niet.

"Het zal ook steeds moeilijker worden om onze burgers in de hele EU uit te leggen waarom er extra kosten moeten worden opgelegd", zei vicepremier Karel Havlíček tegen Euronews. Die kosten komen er volgens de Tsjech "op een moment dat veel huishoudens al worstelen met hoge energieprijzen en de kosten van levensonderhoud".

Invoeren onder deze omstandigheden vindt hij "simpelweg niet redelijk".

Een Tsjechische vicepremier snapt het dus. Een Nederlandse klimaatminister kennelijk niet.

Half oktober lag er in de Kamer een motie om te pleiten voor verder uitstel van ETS2, tot na 2028. Van Veldhoven raadde die af. "Dit zou ook een grote inkomstenderving opleveren", zei ze in het debat. Lees dat nog eens. Uitstel is voor de minister ook een gat in de inkomsten. Voor de gewone Nederlander is het geld dat hij zelf mag houden.

Tot 24 cent per kuub

Wat kost het jou? Het PBL rekende het in mei uit. Het planbureau verwacht in 2030 een CO2-prijs van 57 tot 135 euro per ton. Aardgas wordt dan 10 tot 24 cent per kuub duurder. Benzine gaat tot 32 cent per liter omhoog. En over die heffing betaal je ook nog btw.

Neem een huishouden van twee of meer mensen in een oud, klein rijtjeshuis. Dat stookt gemiddeld ruim 1.000 kuub gas per jaar. Volgens het PBL kost ETS2 zo'n huishouden 103 tot 243 euro per jaar extra. De btw is dan nog niet meegeteld. Rij je gemiddeld, zo'n 13.000 kilometer per jaar? Dan ben je bij de laagste CO2-prijs al zo'n 100 euro per jaar extra kwijt aan benzine.

Na 2030 vervalt bovendien de prijsrem, waarschuwt het PBL. Dan kan de prijs flink verder oplopen.

De ministers wijzen op het Sociaal Klimaatfonds voor kwetsbare huishoudens. Daar gaat volgens het PBL maar een kwart van de opbrengst heen. Driekwart gaat naar de lidstaten. Die inkomsten zien de ministers zelfs als een voordeel.

De wasmachine liever niet aan

Op diezelfde maandag deed de overheid nog een oproep. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar Van Veldhoven minister is, startte een campagne tegen de stroompiek. "Zet bijvoorbeeld de wasmachine, droger of vaatwasser voor 16.00 uur of na 21.00 uur aan", schrijft het ministerie. De reden: het stroomnet raakt op steeds meer plekken overvol.

Leg dat naast de brief. Die prijst ETS2 juist omdat het elektrificatie bevordert. Weg van het gas, aan de stroom.

Eerst jaagt het kabinet je van het gas af, en dan vraagt het je om 's avonds de wasmachine uit te laten.

Andere regeringen komen op voor hun burgers. Het kabinet-Jetten tekent voor een hogere rekening.

Trek die handtekening in, mevrouw Van Veldhoven. Ga naast de landen staan die uitstel willen. Beter nog: schrap ETS2 helemaal. De gewone Nederlander heeft geen extra heffing op stoken en tanken nodig. Hij heeft een rekening nodig die hij kan betalen.

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