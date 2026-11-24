Vanmiddag begint de Tweede Kamer aan de begroting van minister Sjoerd Sjoerdsma (D66). Tijd om de rekening op te maken. De afgelopen weken stuurde Sjoerdsma brief na brief met geld voor doelen ver over de grens. Voor Veilig Thuis vond de Kamer 70 miljoen nog te vroeg. Het kabinet-Jetten kiest, en de gewone Nederlander betaalt.

Met Prinsjesdag kwam er voor ontwikkelingssamenwerking geld bij: 218 miljoen euro in 2027 en ongeveer 300 miljoen in zowel 2028 als 2029. "Het kabinet investeert weer in ontwikkelingssamenwerking", staat er trots in de begroting . Uit die pot en uit het coalitieakkoord komt het geld voor de plannen die Sjoerdsma een voor een op tafel legde.

Een blanco cheque voor ngo's

Op 9 november schreef hij samen met minister Tom Berendsen (CDA) van Buitenlandse Zaken een brief over "opkomen voor democratische waarden". Prijskaartje: 613 miljoen euro van 2027 tot en met 2031, waarvan 548 miljoen op Sjoerdsma's eigen begroting.

Daarmee komt onder meer een nieuwe subsidieregeling voor internationale ngo's. Ook komt er een vernieuwd Civic Space Fund, waaruit ambassades lokale ngo's steunen. Wie uit dat fonds geld krijgt, weten de ministers nog niet. "Nadere details over criteria en landen worden op dit moment uitgewerkt", schrijven ze. Probeer dat maar eens bij de Belastingdienst: eerst het geld opstrijken en pas later uitleggen waarvoor.

Op 26 oktober was het klimaat aan de beurt. Sjoerdsma trekt van 2027 tot en met 2031 461 miljoen euro extra uit voor klimaatbeleid in ontwikkelingslanden. "Groen is het nieuwe goud", schrijft hij erbij. Hier betaalt de gewone Nederlander een energierekening die steeds meer op goud lijkt.

Pal voor SRGR

Al op 22 oktober kwam er een brief over vrouwenrechten en gendergelijkheid, ook met Berendsen. Daarvoor komt van 2027 tot en met 2031 145,4 miljoen euro extra beschikbaar. Er loopt zelfs een proef tegen online desinformatie over gender, mede vanwege de opkomst van de 'manosphere'.

Een dag later stuurde Sjoerdsma een tweede brief , nu alleen. Hij trekt 84,5 miljoen euro extra uit voor gezondheid en SRGR, oftewel seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Het geld loopt via een fonds van de Wereldbank. "Het kabinet staat pal voor SRGR", schrijft hij. Samen met de genderbrief gaat het om bijna 230 miljoen.

Dat een D66-minister dit beleid wereldwijd uitdraagt met hun belastinggeld, is voor hen onverteerbaar. Onder het begrotingsartikel waar die 84,5 miljoen op staat, valt volgens de genderbrief ook "toegang tot veilige abortuszorg". Voor veel Nederlanders is abortus geen gewone zorg, maar het einde van een ongeboren leven.

Vorige week volgde nog een programma . Het kabinet stelt 150 miljoen euro in vijf jaar beschikbaar om technisch talent op te leiden in zeven landen, van Marokko tot Vietnam. "Met dit nieuwe programma vergroten we kansen voor bedrijven in Nederland én in het Mondiale Zuiden", zegt Sjoerdsma. Alsof er hier geen jongeren zijn die een technische opleiding goed kunnen gebruiken.

Voor de wederopbouw van Syrië zegde hij op 14 oktober al 15 miljoen euro toe, uit het budget van dit jaar.

Kamer, kies voor Nederland

Zet daar Veilig Thuis tegenover, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Op 13 oktober luidde het de noodklok en vroeg het om 70 miljoen euro. Wie een melding doet, wacht gemiddeld twee maanden, terwijl de wet actie binnen vijf dagen eist. Toch vond de Kamer het te vroeg voor dat geld, bleek uit een rondgang van de NOS . Onder meer D66 wilde eerst weten hoe de problemen zijn ontstaan.

Voor een kind in nood eerst een onderzoek. Voor een fonds van de Wereldbank gaat de kas open.

Amendementen om geld uit deze begroting te halen, liggen er al. Kamerlid Lammers (Groep Markuszower) wil het budget van 36 miljoen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid in 2027 schrappen . Fractiegenoot Heutink wil 250 miljoen uit deze begroting overhevelen naar het onderhoud van onder meer bruggen en viaducten. Over geen van beide is al gestemd.

Elke partij die zegt op te komen voor de gewone Nederlander, kan vandaag kleur bekennen. Steun deze amendementen en dien er meer in, tot Sjoerdsma zijn extra potten voor het buitenland inlevert. Eerst Veilig Thuis, dan pas de Wereldbank.

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