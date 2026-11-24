Op 1 januari om middernacht maakt de Belastingdienst één foto van al je spaargeld en beleggingen. Eén euro te veel op die peildatum kan je een heel kalenderjaar geld kosten. Vooral voor huishoudens rond een vermogensgrens tellen de laatste vijf weken van 2026 extra zwaar. De stand op 1 januari 2027 bepaalt namelijk niet alleen je aanslag in box 3, maar ook je recht op toeslagen.

Bij de zorgtoeslag en het kindgebonden budget gaat de vermogensgrens per 1 januari 2027 flink omlaag. Alleenstaanden mogen nog maximaal €119.122 aan vermogen hebben, tegen €146.011 in 2026, een daling van €26.889. Met een toeslagpartner zakt de grens met €25.885 naar €158.748, blijkt uit het overzicht van Dienst Toeslagen . Voor de huurtoeslag in 2027 ligt de vermogensgrens op €39.480 voor een alleenstaande en €78.960 met toeslagpartner. Ook een medebewoner mag daar niet boven €39.480 uitkomen. Zit je op 1 januari boven zo'n grens, dan vervalt je toeslag voor heel 2027.

Wat de Eerste Kamer nog beslist over box 3

Voor box 3 gelden eigen bedragen, al hangt de precieze uitwerking voor 2027 nog af van een wetsvoorstel. In 2026 is het heffingsvrij vermogen €59.357 per persoon en €118.714 voor fiscale partners. Volgens de box 3-berekening voor 2026 rekent de Belastingdienst met 36 procent belasting, 1,28 procent voorlopig rendement op spaargeld en 6,00 procent op beleggingen en andere bezittingen. Bij €150.000 spaargeld kwam die voorlopige berekening over 2026 uit op €417 voor een alleenstaande, tegen €72 per persoon voor partners samen.

Het kabinet trok op 3 november de voorgestelde halvering van het heffingsvrij vermogen en een extra forfaitverhoging in. De Tweede Kamer nam het aangepaste wetsvoorstel Belastingplan 2027 (37.022) op 12 november met 76 tegen 74 stemmen aan. Op 24 november start de Eerste Kamercommissie voor Financiën met een technische briefing en de inbreng voor het verslag. Pas na de stemming in de Senaat ligt de exacte 2027-indexatie van het heffingsvrij vermogen vast. De peildatum van 1 januari en het overbruggingsstelsel met tegenbewijsregeling blijven echter gelden, waarbij bij werkelijk rendement geen heffingsvrij vermogen telt.

Met één schenking van €6.908 onder de grens

De eerste legale stap om je vermogen te verlagen is belastingvrij schenken uiterlijk op 31 december 2026. Elke vrijstelling geldt per kalenderjaar en schuift niet door naar januari. Volgens de schenkingsvrijstellingen van de Belastingdienst mogen ouders in 2026 per kind €6.908 belastingvrij schenken zonder aangifte. Voor kleinkinderen en overige ontvangers geldt dit jaar een vrijstelling van €2.769. Aan een kind tussen 18 en 40 jaar bestaat bovendien een eenmalige vrijstelling van €33.129 voor een vrij bestedingsdoel, waarvoor wel aangifte nodig is.

Een rekenvoorbeeld maakt het klif-effect van 1 januari direct tastbaar. Stel dat fiscale partners €165.000 spaargeld hebben, dan zitten zij €6.252 boven de nieuwe zorgtoeslaggrens van €158.748 voor 2027. Maken zij uiterlijk 31 december €6.908 belastingvrij over aan een meerderjarig kind, dan daalt hun gezamenlijke saldo naar €158.092. Daarmee blijven zij op 1 januari onder de vermogensgrens, mits natuurlijk ook het gezamenlijke inkomen binnen de norm valt. Het vermogen van een kind jonger dan 18 jaar telt bij de toeslagen namelijk mee bij dat van de ouders.

Grote aankopen, belastingschulden en kleine leningen

Wie begin 2027 toch al een auto, meubels, zonnepanelen of woningonderhoud wilde aanschaffen, kan die betaling als tweede stap naar voren halen. Je eigen woning en je auto tellen niet mee als vermogen in box 3 en bij toeslagen. Geld dat uiterlijk 31 december van je rekening is afgeschreven voor zo'n aankoop, valt buiten de peildatumfoto.

De derde stap betreft openstaande belastingaanslagen. Gewone belastingschulden mag je op 1 januari niet aftrekken als schuld in box 3, met erfbelasting als uitzondering. Volgens de regels voor belastingschulden mag je een voorlopige aanslag alleen van je banktegoeden aftrekken als je die uiterlijk acht weken voor het einde van het jaar hebt aangevraagd en de Belastingdienst hem niet of te laat heeft opgelegd. Voor dit jaar is die termijn al voorbij. Heb je al een aanslag ontvangen, dan drukt betaling uiterlijk 31 december direct je banksaldo.

Als vierde en vijfde stap kun je leningen bekijken. Kleine box 3-schulden, zoals roodstand of een consumptieve lening, tellen pas mee boven de drempel van €3.800 per persoon (€7.600 voor partners in 2026). Die schulden uit spaargeld aflossen scheelt rente en verlaagt je saldo op 1 januari. Ook extra aflossen op de eigenwoninghypotheek haalt geld uit box 3, omdat die lening in box 1 valt. Let daarbij wel op boeterente, je buffer en eventuele gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek.

De dure valkuil van tijdelijk schuiven rond oudjaar

Eén bekende truc pakt juist verkeerd uit. Sommige beleggers verkopen in december aandelen om het bedrag rond 1 januari als spaargeld te parkeren en daarna weer terug te kopen. De fiscus blokkeert dat met de regel tegen peildatumarbitrage in box 3

Zet je binnen drie maanden voor 1 januari beleggingen om in spaargeld, en koop je binnen drie maanden na 1 januari terug, dan negeert de Belastingdienst die verschuiving. Hetzelfde geldt bij het tijdelijk aangaan van extra schulden rond de jaarwisseling. Alleen wanneer er meer dan drie maanden tussen verkoop en heraankoop zit, of bij een aantoonbare zakelijke reden, telt de verplaatsing mee.

Blijf je op 1 januari 2027 toch boven een toeslagengrens, geef dat dan uiterlijk 8 december door via Mijn toeslagen. Zo voorkom je dat Dienst Toeslagen voorschotten uitkeert die je later ineens moet terugbetalen. Houd bij schenkingen, facturen en aflossingen rond de feestdagen bovendien rekening met extra verwerkingstijd bij banken, zodat betalingen uiterlijk 31 december zijn afgeschreven.

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