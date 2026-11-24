Wie in 2027 de AOW-leeftijd bereikt en nog een hypotheek heeft, ziet zijn voordeel bij de fiscus volgend jaar flink dalen. Toch kun je in de laatste vijf weken van 2026 nog een groot deel van die aftrek veiligstellen. De Belastingdienst staat namelijk toe dat je rente over de eerste zes maanden van 2027 al uiterlijk 31 december 2026 betaalt en aftrekt.

De winst zit in het grote gat tussen het tarief voor en na de AOW-leeftijd. Volgens de tarieven van de Belastingdienst voor 2026 betaal je voor je AOW in de eerste schijf (tot €38.883) precies 35,75 procent belasting. Zodra je de AOW-leeftijd haalt, valt de AOW-premie weg. Daardoor zakt het tarief in die eerste schijf naar 17,85 procent. In schijf 2 (van €38.883 tot €78.426) ligt het tarief op 37,56 procent, en dat is ook het maximum voor renteaftrek op je huis.

Een rekenvoorbeeld laat het verschil zien

Dat verschil merk je direct in je portemonnee als je inkomen na je AOW in schijf 1 valt. Stel in een eigen rekenvoorbeeld dat je over het eerste half jaar van 2027 €4.000 aan rente betaalt. Trek je dat bedrag nog in 2026 af tegen 35,75 procent, dan levert dat €1.430 voordeel op. Doe je die aftrek pas in 2027 en word je in januari 67, dan geldt het lagere AOW-tarief van 17,85 procent (op basis van de 2026-tarieven) en houd je €714 over.

In dat voorbeeld scheelt een vroege betaling dus €716 netto, terwijl je die rente toch al moest betalen. Zit je in 2026 nog in schijf 2 of 3, dan mag je de rente aftrekken tegen 37,56 procent. Ook bij een inkomen boven €78.426, waar het gewone tarief 49,50 procent is, kort de fiscus de aftrek met 11,94 procentpunt terug naar 37,56 procent. Dat staat in de regels over de beperking van de aftrek bij een hoog inkomen . In het wetsvoorstel Belastingplan 2027 (37.022) , waar de Eerste Kamer nog over stemt, stijgt schijf 1 licht. Toch blijft het gat rond de AOW-leeftijd bijna even groot. Word je later in 2027 67, dan geldt dat jaar een tussentarief op basis van je geboortemaand en is het voordeel kleiner. Met de tabel van 2026 is het tarief bij juli 26,80 procent en scheelt vooruit betalen in het voorbeeld €358. Bij december is het 34,26 procent en €60.

De harde grens van 1 juli bij de fiscus

Wie deze stap wil zetten, moet scherp op de regels van de fiscus letten. Op de pagina over vooruitbetaalde rente van de Belastingdienst staat namelijk een keiharde datum. Betaal je in 2026 rente vooruit voor een tijdvak tot 1 juli 2027, dan trek je dat hele bedrag in één keer af over 2026.

Betaal je ook maar iets langer vooruit, dus voor een deel na 30 juni 2027, dan vervalt de hele versnelde aftrek. Je mag over 2026 dan alleen de rente aftrekken die echt bij 2026 hoort. De rest verdeel je gelijk over de jaren waarvoor je betaalde. Eén maand te ver rekenen kan het hele voordeel dus wegvagen.

Dubbele slag voor je spaargeld, maar bel eerst de bank

Eerder betalen kan naast box 1 nog een tweede voordeel geven. Geld dat uiterlijk 31 december van je rekening af is, telt op 1 januari 2027 niet meer mee als spaargeld. Dat scheelt in box 3 als je boven het vrije deel (€59.357 per persoon in 2026) zit. Het kan ook helpen als je net boven de grens voor zorgtoeslag of huurtoeslag uitkomt.

Toch lukt deze route niet bij elke bank vanzelf. Je bank moet eerst akkoord gaan met vooruit betalen en mag dat ook weigeren. Ook voor mensen met nog maar een kleine hypotheek geldt een belangrijke rem. De Belastingdienst wijst erop dat vooruit betalen je recht op de aftrek voor een kleine of geen eigenwoningschuld (de Wet Hillen) kan raken. De rente en het bijtelbedrag voor je huis vallen in 2026 en 2027 dan anders uit.

Wil je rente over het eerste half jaar van 2027 naar voren halen, bel dan deze week al met je bank. Zorg dat het bedrag echt uiterlijk 31 december is afgeschreven en check of je spaarbuffer groot genoeg blijft. Zo voorkom je dat je in januari merkt dat een mooie belastingkans is verlopen.

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