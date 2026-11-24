Dit kabinet kan niet eens het eigen belastingplan heel houden en heeft hulp van buitenaf nodig, maar het gaat straks wel groot oorlog oefenen. Maandag kwamen in Amsterdam zo'n 500 bestuurders bijeen op de eerste Top Nationale Weerbaarheid. Daar legden VVD-ministers Dilan Yeşilgöz en David van Weel grote plannen op tafel. In oktober 2027 moet heel Nederland meedoen aan een grote oefening, terwijl het kabinet begin dat jaar ook aanhakt bij de NAVO. Dit kabinet kan niet eens een ruzie over belastingen oplossen, maar speelt nu wel groot oorlogsleider.

De dag in Amsterdam laat zien waar de kop van de macht nu echt zit. Gewone burgers liggen wakker van dure boodschappen en hoge huren. Maar de Haagse leiding praat liever over gevaar uit het buitenland. Volgens het ministerie van Defensie draaide de top om plannen tegen uitval en hybride dreiging. Dat stuk moet begin 2027 klaar zijn, gevolgd door een hele week waarin de staat het land wil laten oefenen.

De toon van de twee VVD-ministers op die top was veelzeggend. "Onze veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid", zei Yeşilgöz over de plannen voor crisis en conflict. Minister David van Weel viel haar direct bij en zei dat het tijd is om "het met elkaar te gaan doen". Ook kwam de Oekraïense oud-diplomaat Oksana Markarova langs. Zij hield het zaaltje voor dat je geen dijken bouwt als de vloed er al is.

Wie vorige week naar de politiek keek, proest het bij zulke praat gewoon uit. Het kabinet van Rob Jetten, Yeşilgöz en Bart van den Brink lag dagenlang op apegapen. D66 en CDA staken hun eigen partner de VVD een dolk in de rug bij de belastingen. Ze moesten Sybrand Buma van de Raad van State bellen om het puin te ruimen. En nu meldt diezelfde ploeg stoer in het AD dat ze straks oorlog gaat oefenen, en dat ze al overlegt over het spoor en de havens van Rotterdam en Vlissingen.

Vijfhonderd bobo's praten in Amsterdam over oorlog

Natuurlijk moet een land zorgen dat stroom en dijken werken als er iets misgaat. Niemand is tegen een sterk eigen leger of een goede noodvoorraad. Het venijn zit in de kant waar dit kabinet Nederland al maanden op duwt. De ene week wil Yeşilgöz dat de staat mede-eigenaar wordt van wapenfabrieken. De volgende week wil het kabinet met de NAVO oorlog gaan spelen in een crisiscentrum.

Het kabinet jaagt de angst aan terwijl de basis in eigen land kraakt. De grenzen staan nog steeds wijd open voor tienduizenden vreemdelingen per jaar. De cellen zijn zo vol dat rechters en agenten vastlopen. Kiezers zakken weg onder hoge lasten en een groot tekort aan huizen. Toch zitten in Amsterdam vijfhonderd bobo's met koffie te praten over hoe jij je moet schrapzetten voor oorlog.

Zo werkt de politiek van het kartel telkens weer. Zodra de eigen kiezers weglopen en de peilingen instorten, vluchten ministers weg in verhalen over vijanden van buiten. Opeens draait alles om "samen" en om groot gevaar. Elke vraag over onze eigen belastingen of de miljarden voor Oekraïne wordt dan weggewuifd als gezeur.

Eerst de boel in Nederland op orde voor er met soldaatjes wordt gespeeld

Bovendien wekt dit spel de indruk dat Nederland steeds dieper in vreemde conflicten wordt getrokken. Een oorlog in Oost-Europa is niet onze oorlog. Nederlandse havens en spoorlijnen zijn geen speelgoed voor NAVO-bazen in Brussel. Wie echt geeft om de veiligheid van gezinnen, zoekt geen strijd en stopt met die oorlogskoorts.

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Dit kabinet moet ophouden Nederland een oorlog in te praten. Laat Yeşilgöz, Van Weel en Jetten eerst bewijzen dat ze een land in vrede kunnen besturen. Zet de grenzen op slot en breng de belastingen omlaag. Stop met dure shows voor vijfhonderd bobo's in Amsterdam. Zonder steun van eigen kiezers heb je niets aan welk crisisspel dan ook.

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