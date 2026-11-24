Trouw je als AOW'er in het buitenland, dan moet je dat zelf aan de SVB doorgeven. Een man van 82 deed dat niet. Hij trouwde in mei 2023 in Marokko en kreeg daarna te veel AOW. De SVB vordert €6.045,97 terug. De rechtbank Midden-Nederland gaf de SVB op 5 november gelijk, blijkt uit de uitspraak die op 23 november verscheen.

Getrouwde AOW'ers krijgen elk minder dan alleenstaanden. Een alleenstaande met een volledige AOW krijgt nu €1.662,16 bruto per maand. Een gehuwde krijgt €1.139,39 bruto per persoon, meldt de SVB . Dat zijn de bedragen vanaf 1 juli 2026, zonder vakantiegeld. Voor 2023 en 2024 golden andere bedragen.

Wat er gebeurde

De man krijgt sinds juli 2008 AOW. Op 18 mei 2023 trouwde hij in Marokko. Volgens hem schreef de gemeente Utrecht de huwelijksakte op 14 juni 2024 in. Op 17 juni 2024 kreeg de SVB een melding van het huwelijk.

De SVB vroeg hem in augustus om informatie en kreeg de akte op 16 september. Op 6 november 2024 zette de SVB zijn AOW om naar het bedrag voor gehuwden, vanaf juni 2023. Over juni 2023 tot en met september 2024 had hij €6.045,97 te veel gekregen.

Boete geschrapt, terugvordering bleef

De SVB gaf hem ook een boete van €2.262,70. Hij had zijn huwelijk niet binnen vier weken gemeld. In bezwaar zei hij die boete niet te kunnen betalen. Daarop berekende de SVB zijn draagkracht en verlaagde de boete naar €0. De terugvordering bleef staan.

Wat de man aanvoerde

Zijn netto-inkomen is €1.208 per maand, stelde hij. Dat zou onder de beslagvrije voet van €1.368,67 liggen. Vermogen heeft hij niet. Op zijn leeftijd verwacht hij ook geen verbetering meer.

Volgens hem had de SVB bovendien te lang gewacht, waardoor het bedrag onnodig opliep. Ook vond hij het tegenstrijdig dat de boete verviel en de terugvordering niet.

Waarom de SVB gelijk krijgt

Een AOW'er moet uit zichzelf alles doorgeven wat zijn AOW kan veranderen. Bij dringende redenen kan de SVB afzien van terugvorderen. Die waren er hier niet, oordeelde de rechter.

Hij was meerdere keren gewezen op de meldplicht van vier weken, bleek uit het dossier. De oorzaak van het hoge bedrag lag dus bij hem. De SVB had na de melding ook niet te traag gehandeld.

Een hoge leeftijd is geen dringende reden, oordeelde de Centrale Raad van Beroep al eerder. Met zijn geldzorgen verschilt hij niet van anderen in een vergelijkbare situatie. Dat stelde de SVB terecht, vond de rechter.

Afbetalen naar draagkracht

Zijn geldzorgen tellen wel mee, maar pas bij het innen van het geld . Daarvoor maakte de SVB in december 2025 een draagkrachtberekening. De SVB stelde de aflossing vast op €60 per maand. Tegen dat bedrag maakte hij geen bezwaar.

Het beroep is ongegrond. Hij kan nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Dat moet binnen zes weken nadat de uitspraak is verstuurd.

Wat je zelf aan de SVB doorgeeft

Een wijziging in je situatie geef je binnen vier weken door, schrijft de SVB . Woon je buiten Nederland, dan heb je zes weken. Zo voorkom je ook een boete.

Trouw je in het buitenland, meld het dan zelf. Alleen een in Nederland gesloten huwelijk geeft je gemeente door, schrijft de SVB.

meld het dan zelf. Alleen een in Nederland gesloten huwelijk geeft je gemeente door, schrijft de SVB. Inschrijven bij je gemeente is niet genoeg: melden bij de SVB is je eigen plicht. Deze man trouwde in mei 2023. Volgens hem werd de akte pas in juni 2024 ingeschreven. De te hoge AOW liep door tot en met september 2024.

melden bij de SVB is je eigen plicht. Deze man trouwde in mei 2023. Volgens hem werd de akte pas in juni 2024 ingeschreven. De te hoge AOW liep door tot en met september 2024. Ga je samenwonen of sluit je een samenlevingscontract, dan meld je dat ook zelf.

dan meld je dat ook zelf. Doorgeven kan in Mijn SVB met je DigiD, of met een formulier, meldt de SVB.

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