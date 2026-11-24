Heb je al jaren een laag inkomen, dan kun je bij je gemeente een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Wacht daar niet mee. Een man met een Wajong-uitkering vroeg de toeslag in augustus 2025 aan over de jaren 2017 tot en met 2024. Hij krijgt niets, oordeelde de rechtbank Rotterdam op 11 november. Over jaren terug krijg je de toeslag niet, ook niet als je niet wist dat je er recht op had, blijkt uit de uitspraak.

De gemeente Rotterdam had de aanvraag al afgewezen. De rechter vindt dat terecht.

Wat de individuele inkomenstoeslag is

De toeslag is bedoeld voor mensen van 21 jaar tot de AOW-leeftijd die langdurig een laag inkomen hebben, geen vermogen en geen uitzicht op meer inkomen. De gemeente beslist erover. De toeslag valt onder de Participatiewet en geldt als bijstand

Wie bijstand van de gemeente krijgt, ziet de toeslag vaak vanzelf voorbijkomen. Deze man had een Wajong-uitkering van het UWV. Daardoor kreeg hij de toeslag niet automatisch, voerde hij aan. Hij wist niet dat hij hem kon aanvragen.

Waarom hij niets krijgt

De Participatiewet zegt dat je geen bijstand krijgt over de tijd vóór je aanvraag. Dat is een harde regel, schrijft de rechter. Daarvan kan alleen worden afgeweken bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als je niet in staat was om aan te vragen of als de gemeente je ervan heeft weerhouden.

Dat hij de regeling niet kende, is zo'n omstandigheid niet. Onbekendheid met een regeling komt voor eigen rekening, is vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep. Ook als hij in die jaren wel recht had, telt dat niet.

De man voerde ook aan dat hij ernstige medische problemen heeft. Maar hij had niet aannemelijk gemaakt dat hij daardoor sinds 2017 niet in staat was om elk jaar op tijd aan te vragen. Of om iemand anders dat voor hem te laten doen.

Hij krijgt ook zijn griffierecht en proceskosten niet terug. Hij kan nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

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Sinds dit jaar iets ruimer

Sinds 1 januari 2026 staat er een uitzondering in de Participatiewet. De gemeente kan bijstand toekennen vanaf maximaal drie maanden vóór de dag waarop je je meldt, als je persoonlijke omstandigheden daarom vragen. Dat staat in artikel 44 van de wet . Voor deze man gold die regel nog niet, omdat hij in 2025 aanvroeg. Over jaren terug helpt de nieuwe regel ook niet.

Wat je nu kunt doen

Heb je al jaren een laag inkomen, vraag dan bij je gemeente na of je recht hebt op de individuele inkomenstoeslag. Ook als je een uitkering van het UWV hebt.

vraag dan bij je gemeente na of je recht hebt op de individuele inkomenstoeslag. Ook als je een uitkering van het UWV hebt. Vraag hem elk jaar aan als je gemeente dat vraagt. Niet aanvragen betekent dat je het geld van dat jaar kwijt bent. Lukt het je zelf niet, vraag dan iemand om het voor je te doen.

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