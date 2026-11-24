Johan Derksen zegde maandagavond bij Vandaag Inside live zijn VVD-lidmaatschap op. Nog tijdens de uitzending appte VVD-leider Dilan Yeşilgöz terug met een voetbalgrap. "Niemand houdt van afhakers", liet ze hem via presentator Wilfred Genee weten. Dat zegt uitgerekend de leider van een partij die haar eigen kiezers heeft laten staan. Precies om die houding loopt de VVD van onderop leeg.

Het begon al komisch, zo is te zien bij Vandaag Inside . Vrijdagavond kondigde Derksen zijn vertrek aan. "Stelletje slapzakken zijn het!" , zei hij toen. Maandagmiddag ging hij ervoor zitten, maar hij belandde bij bedrijfjes die daar 15 euro voor vragen. En elke mail aan de partij zelf kwam volgens hem terug met de melding dat het adres niet bestaat. "Bestaat de VVD eigenlijk?", vroeg Derksen zich af.

Eerlijk is eerlijk: op de contactpagina van de VVD staat gewoon een mailadres voor opzeggers. De partij wil daarbij zelfs weten wat je reden van opzegging is. Die heeft ze nu op video.

Beetje ballen

Want Genee stuurde de gefilmde opzegging naar Yeşilgöz en las haar antwoord voor. "Ik wist niet dat jij zo snel de handdoek in de ring gooide", schreef ze volgens Genee. "Kom op man, beetje ballen", voegde ze daaraan toe. Ze wilde best langskomen om hem om te praten, tenzij hij daar bang voor was, en zelfs een erelidmaatschap viel te regelen.

Dit is de minister van Defensie en eerste vicepremier van Nederland. Een lid loopt boos weg en zij antwoordt met kleedkamerpraat. In de appjes die Genee voorlas, vroeg ze niet één keer wat er eigenlijk mis is.

Wie haakt hier af?

Derksen gaf haar het enige goede antwoord. "Ik stap niet zomaar op. Ik stap op voor het land", zei hij. Volgens hem heeft Yeşilgöz maar één keer de waarheid gesproken, op de vrijdagavond dat ze woedend was over CDA-leider Henri Bontenbal. Daarna trok ze haar keutel weer in, en het mkb-pakketje dat ze eraan overhield is in zijn ogen voor de bühne.

Daar heeft hij een punt. D66 en CDA sloten buiten de VVD om een belastingdeal met PRO en Volt. Op vrijdag 13 november noemde de VVD het minderheidskabinet nog een mislukt experiment, en vier dagen later was het vertrouwen ineens hersteld. Haar Tweede Kamerfractie stemde tegen het Belastingplan. Maar haar eigen minister Eelco Heinen werft er nu in de Eerste Kamer steun voor, naar eigen zeggen "tot de laatste snik"

De grootste afhaker van Nederland is de VVD zelf. Toch durft Yeşilgöz te appen dat Derksen "de enige echte rechtse partij" moet steunen. Een rechtse partij die links aan zijn belastingplan helpt, je moet het maar verzinnen.

In het verkeerde doel

In datzelfde laatste appje haalde ze er voetbal bij. "Als mijn club Ajax het moeilijk heeft word ik ook niet opeens PSV", las Genee namens Yeşilgöz voor. Leuk voor aan de bar, maar een supporter blijft juist bij een club die verliest. Hij vertrekt pas als zijn eigen spits expres in het verkeerde doel schiet en dan roept dat de tribune moet doorzingen.

Die tribune is al bijna voor de helft leeg. De VVD haalde 22 zetels bij de verkiezingen en staat in de peiling van Maurice de Hond op 12. Van de vertrokken kiezers wil 68 procent dat de partij uit het kabinet stapt. Over dat kabinet is nog maar 11 procent van de kiezers tevreden, mat Ipsos I&O. Derksen is gewoon de bekendste van een lange rij.

Die rij stond er begin oktober ook al. Toen kreeg de VVD in een paar dagen 78 opzeggingen binnen, tegenover 21 aanmeldingen, meldde de NOS . "We hebben ook tientallen nieuwe leden erbij", hield Yeşilgöz de pers toen voor.

Nee, Derksen krijgt van ons geen standbeeld. In september snapte hij niet waarom de SGP niet verboden wordt , en dat was flauwekul. Maar als zelfs Derksen er klaar mee is, hoe lang houdt de VVD de gewone Nederlander dan nog vast? "Je moet je in het leven nooit laten piepelen, dan kunnen ze doodvallen", besloot hij. Daar kan geen grap over Ajax tegenop.

Leg die telefoon dus neer, mevrouw Yeşilgöz, en trek de stekker uit dit kabinet. Laat de kiezer zelf zeggen wie hier is afgehaakt. En zet intussen een opzegknop op uw site, want die gaat u nodig hebben.

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