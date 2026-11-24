Vlak voordat de Europese regeringsleiders op 26 en 27 november in Brussel aanschuiven, barst de bom rond het volgende bodemloze miljardenpakket voor Oekraïne. De Europese Commissie wil opnieuw 45 miljard euro op tafel leggen via gezamenlijke Europese schulden. Premier Rob Jetten deelde dit weekend nog vrolijk nieuwe militaire beloftes uit. Maar Slowakije en Tsjechië zeggen nu keihard nee.

De Slowaakse premier Robert Fico nam in een vlijmscherpe videoboodschap geen blad voor de mond. Hij prikte dwars door het Brusselse boekhoudersbedrog heen. "In werkelijkheid zijn dit geen leningen, maar giften", sneerde Fico richting Brussel, zoals persbureau APA optekende. Fico wees er terecht op dat niemand gelooft dat een door oorlog verwoest Oekraïne deze enorme bedragen ooit terugbetaalt. Slowakije deed al niet mee aan het vorige Europese pakket en houdt ook nu de portemonnee dicht.

Een schijnlening op jouw rekening

De opzet die de Europese Commissie op 18 november presenteerde, is compleet wereldvreemd. Van de extra 45 miljard voor volgend jaar gaat hooguit 25 miljard naar militaire uitgaven en 20 miljard rechtstreeks naar de lopende staatskas in Kiev. Eerder stemde de EU al in met een gigantische pot van 90 miljard voor dit en volgend jaar, waar dit nieuwe bedrag nu gewoon bovenop komt. Brussel wil dit financieren via gezamenlijke Europese schulden waar de EU-begroting garant voor staat. Kiev hoeft pas terug te betalen zodra Moskou ooit herstelbetalingen overmaakt.

Elke nuchtere belastingbetaler weet meteen wat die garantie betekent: als Rusland niet betaalt, draait de Europese burger voor iedere cent op. En omdat Nederland al jaren tot de grootste nettobetalers van de Europese Unie hoort, betekent deze nieuwe schuldconstructie een nieuwe financiële strop om de nek van onze schatkist. Het woord lening is pure misleiding om kiezers rustig te houden.

Brussel en Merz grijpen naar chantage

Nog stuitender is de manier waarop Brussel en Berlijn dwarsliggende lidstaten onder druk zetten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz koppelt zijn steun voor de nieuwe Europese meerjarenbegroting direct aan gezamenlijke afspraken over de financiering van Oekraïne. Fico liet zich niet intimideren en klaagde die drukmiddelen openlijk aan: "We worden onderworpen aan politieke chantage en onze deelname aan deze lening wordt gekoppeld aan de algemene begroting van de Europese Unie".

Hij staat gelukkig niet alleen. Ook de Tsjechische premier Andrej Babiš trok fel van leer tegen de Brusselse begrotingsplannen. Het voorstel voor de nieuwe meerjarenbegroting noemde hij in april al absoluut onaanvaardbaar . Babiš weigert bovendien akkoord te gaan met het verstoppen van nog eens honderd miljard steun voor Kiev in de meerjarenbegroting voor 2028 tot en met 2034. In Praag en Bratislava zitten leiders die hun eigen belastingbetalers verdedigen wanneer Brussel met miljarden wil smijten.

Waar blijft het Nederlandse nee

Geen woord over een begrotingsplafond, geen verzet tegen gezamenlijke Europese schulden en geen enkele grens aan de rekening voor Nederland. Vergelijk die ruggengraat eens met het slappe optreden van ons eigen kabinet-Jetten. Terwijl Fico en Babiš op de rem trappen, dineerde premier Rob Jetten zaterdag nog tussen de schilderijen in het Rijksmuseum met zijn Britse collega Andy Burnham om Oekraïne opnieuw militaire steun te beloven, meldde de NOS

Wanneer Jetten donderdag in Brussel aan tafel schuift, staat er 45 miljard euro aan nieuwe EU-leningen voor Oekraïne op het spel, bovenop de eerdere 90 miljard. Nederlanders mogen zich afvragen waarom een premier in Bratislava wel voor zijn burgers durft op te komen terwijl onze eigen premier alleen maar ja en amen knikt.

Nederland moet zich op de top direct achter Slowakije en Tsjechië scharen: geen cent meer aan Europese schulden zonder einde.

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