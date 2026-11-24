Adolf Hitler staat met palet en kwast voor een schildersezel en schildert Lidewij de Vos van FVD. Met die cartoon begroet het deftige linkse weekblad De Groene Amsterdammer haar in de week dat ze volgens FVD terugkeert van zwangerschapsverlof. Tekenaar Joep Bertrams zet er op X doodleuk '#nazi' bij. Wie Hitler nodig heeft om een politica te bestrijden, is door zijn argumenten heen. En de gewone Nederlander die op haar stemt, krijgt dezelfde bruine verf over zich heen.

Bertrams plaatste zijn tekening maandag op X . "VioolVos en SchilderEzel #FvD #nazi #ambitie cartoon voor @DeGroene", schreef hij erbij. Nog dezelfde avond zette De Groene de prent op het eigen Mastodon-account , onder de titel die ook in de tekening staat: 'Cultuuroverdracht'. Dit is dus geen losse tekenaar die thuis uit de bocht vliegt, want het blad heeft deze cartoon zelf de wereld in gestuurd.

De Vos, sinds augustus met verlof, studeerde viool aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. In de cartoon speelt ze die viool op een doek waar Hitler nog aan werkt. De boodschap kan niemand missen: De Vos zou zijn maaksel zijn. Een zwaardere vergelijking bestaat niet, en De Groene strooit er achteloos mee.

Eerst ratten, nu Hitler

Een eenmalige uitglijder is dit niet. In februari tekende dezelfde Bertrams De Vos al met een ketting van levende ratten om haar nek, en op die ratten stonden hakenkruizen. Ook die prent verspreidde De Groene zelf, met het label #fascisme eronder.

Schrijver Erick Overveen zegde toen na vijftien jaar zijn abonnement op. "Ik zal nooit meer een letter voor jullie schrijven", liet hij het blad op X weten. Je zou denken dat een redactie na zo'n signaal even in de spiegel kijkt. Ruim negen maanden later weten we wat ze ervan geleerd heeft: de ratten zijn weg en nu staat Hitler er zelf.

Twee keer Hitler op één dag

Ook in een column bij De Groene duikt Hitler op. Maandag verscheen op de site een stuk van Margriet Oostveen over het FVD-congres. Zij zag daar op paspoppen Beierse jasjes "zoals Adolf Hitler en Hermann Göring ze in hun vrije tijd graag droegen". Buiten riep een man door een megafoon "Welkom bij de nazi's!" naar een groep FVD'ers. Oostveen noemt hem een "doodgewone, dappere man".

Over zichzelf schrijft De Groene dat de redactie weerstand probeert te bieden aan "de verleiding van versimpeling en zwart-witdenken". Dat is een mooi voornemen, waar niets van overblijft zodra het over FVD gaat.

De nazikaart is versleten

En De Groene staat niet alleen. Zondag zat hoogleraar Marcel Levi bij WNL Op Zondag en begon hij over de honderdduizenden mensen achter FVD. "Realiseren zij zich dat ze eigenlijk gewoon nazi's zijn?", vroeg Levi zich af. Diezelfde dag legde Volkskrant-redacteur Maarten Keulemans op X de banieren op het FVD-congres naast het 'historisch nazisme'. Een dag later kwam Bertrams met zijn schildersezel.

Dat is geen toeval meer, dat is een gewoonte geworden. Wie in elke FVD'er Hitler ziet, maakt de echte misdaad goedkoop. Hitlers regime vermoordde miljoenen mensen, en dat gebruik je niet als grapje over een gekozen politica die viool speelt.

Het treft bovendien niet alleen De Vos, want honderdduizenden kiezers worden zo in één beweging weggezet. De vrachtwagenchauffeur die op FVD stemt, heeft geen abonnement op De Groene. Wat hij wel ziet, is hoe de grachtengordel over hem denkt.

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Voor alle duidelijkheid, Bertrams mag dit van mij tekenen. Het is wanstaltig, het is walgelijk... Maar het moet wel binnen de vrijheid van meningsuiting vallen. Een verbod zouden wij van DDS dus niet vragen.

Alleen moet een weekblad dat zo'n prent publiceert en verspreidt eerlijk toegeven dat ze radicaal-links zijn, en dat ze andersdenkenden alleen maar het ergste toewensen. Dat is namelijk wel zo eerlijk.

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