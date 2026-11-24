Miljoenen klanten van ING betalen vanaf 1 februari 2027 weer meer voor hun bankrekening en losse creditcard. De bank verhoogt de maandprijs van de nieuwe pakketten ING Go en ING More, maar ook de oudere pakketten gaan omhoog. Daarbovenop voert ING op 1 mei 2027 een nieuwe heffing van 1 procent in voor wie geld van zijn creditcard naar een andere app of rekening stuurt.

Alle nieuwe prijzen staan op de pagina over de nieuwe tarieven van ING per februari 2027 . Klanten krijgen ook zelf een bericht in de ING App en Mijn ING, of een brief thuis. Zo zie je voor 1 februari precies wat jouw rekening straks kost. Het gewone pakket ING Go, dat in juni 2026 het oude OranjePakket verving, stijgt van €4,00 naar €4,20 per maand. Dat is €50,40 per jaar, dus €2,40 extra op jaarbasis.

Ook oudere pakketten en losse creditcards omhoog

Klanten met een ruimer pakket merken een grotere stap. ING More (vroeger OranjePakket Extra) gaat van €7,00 naar €7,40 per maand, wat neerkomt op €88,80 per jaar (€4,80 meer). De dure pakketten ING Extra (€15,99) en ING Max (€44,99) blijven wel gelijk, omdat de bank daar in juni 2026 al hogere kosten in zette. Ook ING Student blijft gratis (€0,00), al worden de regels op 1 februari strenger. Studenten mogen niet rood staan en moeten zonder DUO-beurs elk jaar opnieuw verklaren dat ze nog studeren.

Wie nog een ouder pakket heeft dat niet meer nieuw te kiezen is, betaalt eveneens meer vanaf 1 februari. Het OranjePakket met korting stijgt van €3,55 naar €3,75 per maand (€45,00 per jaar), en het BasisPakket gaat van €4,85 naar €5,10 (€61,20 per jaar). Het BetaalPakket stijgt van €6,85 naar €7,25 per maand (€87,00 per jaar). Het RoyaalPakket klimt van €9,90 naar €10,30 per maand, oftewel €123,60 per jaar.

Ook losse creditcards worden €0,20 per maand (€2,40 per jaar) duurder. De ING Creditcard More stijgt van €2,00 naar €2,20 per maand. De ING Creditcard Extra gaat van €4,35 naar €4,55 per maand, of €2,28 met de 50 procent korting bij ING More. Een extra kaart voor een partner of kind en de Studenten Creditcard More houden hun oude prijs.

Nieuwe 1-procentregel vanaf 1 mei voor wallets

Een tweede nieuwe regel gaat in op 1 mei 2027 en raakt klanten die geld verplaatsen met hun creditcard. Wie met de ING Creditcard een tegoed opwaardeert of geld stuurt naar een rekening, app of wallet buiten ING, betaalt voortaan 1 procent per keer. De bank noemt dat een Account Funding Transaction (AFT). Zet je €1.000 over naar een externe betaalapp, dan kost dat dus €10 extra.

Voor gewone betalingen verandert er volgens ING niets. Betalen in een winkel of webshop met de creditcard blijft vrij van die 1 procent. Ook gewoon geld overmaken vanaf je eigen bankrekening kost niets extra. Op 1 januari 2027 past de bank bovendien de polis bij de creditcard aan. Je kunt een schadeclaim voortaan direct via de ING App indienen en daar ook stap voor stap de status volgen.

Waarom de bank verhoogt en wat je zelf kunt doen

ING noemt als reden de hogere kosten voor techniek, veilig betalen, service en nieuwe regels uit de wet. Omdat een rekening bij ING straks al snel €45 tot €124 per jaar kost, loont het om je eigen pakket even na te lopen. Betaal je voor een oud RoyaalPakket (€123,60 per jaar) of ING More (€88,80 per jaar), maar gebruik je de extra pas of kaart amper? Dan bespaar je door terug te gaan naar een simpeler pakket direct tientallen euro's per jaar.

Wie liever helemaal wisselt van bank, vraagt bij de nieuwe bank gratis de Overstapservice van de Nederlandse banken aan. Deze dienst stuurt dertien maanden lang alle inkomsten en automatische incasso's van je oude rekening door naar je nieuwe nummer. Ook geeft de bank je nieuwe IBAN door aan bedrijven die bij jou afschrijven. Zeg je oude rekening bij ING daarna wel zelf op, want anders betaal je onnodig een tijd voor twee banken tegelijk.

DDS op WhatsApp. Je kunt DDS ook volgen via ons WhatsApp-kanaal.