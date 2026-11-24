Wie nu een doorsnee huis koopt in Nederland, betaalt al meer dan de nieuwe grens voor een hypotheek met garantie. Nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster van 23 november laten zien dat een bestaande woning in oktober gemiddeld €508.793 kostte. Daarmee ligt een gemiddeld huis €8.793 boven de nieuwe NHG-grens van €500.000 die op 1 januari 2027 ingaat.

De stijging van de prijzen vlakt dit jaar wel iets af, maar woningen blijven duurder worden. Volgens het nieuwsbericht van het CBS lag het prijspeil van bestaande huizen in oktober 2,9 procent boven oktober 2025. Precies hetzelfde tempo zagen we ook een maand eerder. Vergeleken met september kwam er 0,5 procent bij, waardoor huizen nu 17,9 procent duurder zijn dan op het eerdere record van juli 2022.

Minder huizen verkocht, maar prijs blijft hoog

Opvallend is dat er juist minder woningen van eigenaar wisselden. Het Kadaster telde in oktober 20.376 verkopen, krap 7 procent minder vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Toch gingen tussen januari en eind oktober samen 196.787 woningen over in andere handen. Over het hele jaar tot nu toe zijn dat nog altijd bijna 2 procent meer verkopen dan vorig jaar.

Het CBS plaatst bij die €508.793 wel een duidelijke kanttekening. Dit bedrag laat zien wat kopers in oktober echt neertelden, maar houdt geen rekening met het soort woning. Worden er in één maand meer grote huizen verkocht, dan klimt het gemiddelde vanzelf mee. Voor het echte prijsverloop gebruikt het CBS daarom de prijsindex van plus 2,9 procent. Voor kopers met een budget rond een half miljoen maakt dat weinig verschil: een huis vinden blijft krap.

Zo raakt die €508.793 de nieuwe NHG-grens van 2027

Op 1 januari 2027 stijgt de grens voor een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van €470.000 naar €500.000. De stichting maakte dat op 13 oktober bekend in het bericht over de NHG-grens in 2027 . Voor het plafond rekent NHG met de gemiddelde koopsom over 27 maanden plus 5 procent. Daardoor loopt de grens vaak iets achter de nieuwste marktprijzen aan.

Wie een huis van €508.793 koopt, grijpt dus net naast NHG. En dat scheelt op twee manieren. Met NHG krijg je bij de bank meestal een lagere rente, én je hebt een vangnet bij scheiding of verlies van werk. Voor die garantie betaal je eenmalig 0,4 procent borgtochtprovisie over de lening, bij €500.000 precies €2.000. Dit bedrag mag één keer van de belasting af en verdien je door de lagere rente vaak snel terug.

Wanneer je huis in 2027 wel onder NHG valt

Een huis dat iets minder kost, kan in 2027 wel onder NHG vallen. Ten eerste stijgt het plafond naar €530.000 als je alles boven €500.000 gebruikt om energie te besparen, zoals voor isolatie of een warmtepomp. In 2026 lag die hogere grens op €498.200. In de nieuwe NHG-regels voor 2027 staat nog een extra stap. Bij een huis met label E, F of G, maar niet bij een appartement, leen je standaard €20.000 extra om het huis binnen twee jaar zuiniger te maken. Je mag daar zelf van afzien.

Ten tweede geldt de grens van €500.000 zodra de bank op of na 1 januari 2027 het bindend aanbod doet. Kost het huis hooguit €500.000, dus iets onder het landelijk gemiddelde? Dan kun je met een offerte in januari alsnog NHG krijgen. Eigen geld inleggen brengt een duurder huis niet onder de grens: NHG kijkt naar de koopsom of de getaxeerde waarde, niet alleen naar de lening. Let bij oudere huizen wel op een nieuwe regel vanaf 1 januari 2027. Bij een hoog risico op zwakke fundering moet de bank de verwachte kosten voor herstel verplicht meewegen.

Kopers tussen 18 en 35 jaar hebben bij de notaris vaak meer ruimte dan bij NHG. Wie zelf in het huis gaat wonen en de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting nog nooit eerder gebruikte, betaalt bij aankoop tot de grens geen belasting. Volgens de pagina van de Belastingdienst over de startersvrijstelling ligt die grens in 2026 al op €555.000. Wil je weten hoe de prijzen in jouw eigen regio lopen? Op 22 december maakt het CBS de nieuwe cijfers per regio bekend.

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