De Amsterdamse wethouder Zita Pels (PRO) wil een belofte aan Osdorp breken. Het 'tijdelijke' azc aan de Willinklaan zou dichtgaan zodra het nieuwe azc in de Houthaven opent, naar verwachting in maart 2027. Nu wil Pels de deuren nog eens tien jaar openhouden, en met een optie zelfs vijftien. "De situatie is sindsdien veranderd", schrijft ze als excuus. Zoveel is een toezegging aan de gewone Amsterdammer dus waard.

Haar plan staat in een raadsbrief die maandag naar buiten kwam, meldt AT5 . Aan de Willinklaan wonen nu zo'n 700 asielzoekers . Dat moeten er hooguit 650 worden, onder wie mogelijk vijftig alleenstaande minderjarigen. Het COA onderzoekt nog of de verlenging financieel haalbaar is, en het college verwacht pas in het voorjaar van 2027 definitief te beslissen, schrijft het ANP

Tijdelijk sinds 2018

Wie het archief van AT5 opent, ziet hoe dit spel gespeeld wordt. In februari 2017 heette het nog dat het azc geen tien, maar drie jaar open zou blijven , met sluiting in 2020. Alleen als er weer meer asielzoekers kwamen, kon het alsnog tien jaar worden. Zelfs dan was het rond 2028 klaar geweest. In 2018 ging de deur open en kreeg de buurt te horen dat de opvang zou sluiten als de Houthaven er was.

In januari 2020 was er van sluiten geen sprake. Osdorp kreeg er juist tweehonderd plekken bij , van vijfhonderd naar zevenhonderd, en ook die waren 'tijdelijk'. De Houthaven zou toen in 2023 klaar zijn. Nu wil Pels omlaag naar 650, maar dat zijn er nog altijd 150 meer dan de vijfhonderd die ze zelf bij de toezegging noemt.

'Tijdelijk' is in Amsterdam het woord waarmee bestuurders een wijk stil krijgen. Reken even mee. Tel je vanaf 2027 tien jaar door, dan zit je in 2037, en met de optie erbij in 2042. Dan is 'tijdelijk' negentien of zelfs vierentwintig jaar geworden. Een kind dat bij de opening werd geboren, is tegen die tijd volwassen. Het COA noemt de Willinklaan op zijn site nog altijd een 'overbruggingslocatie'

De spreidingswet als smoes

Pels verschuilt zich achter de wet. Ten tijde van de toezegging hoefde Amsterdam volgens haar wettelijk nog geen opvang te regelen, en door de spreidingswet moet dat nu wel. Ze gebruikt dus zelf het woord toezegging. De belofte ontkent ze niet eens, ze vindt alleen dat die niet meer telt.

En dan komt het mooiste. Amsterdam heeft elf COA-locaties met bijna 5000 plekken en haalt daarmee nu al wat de spreidingswet van de stad vraagt, aldus het ANP. Alleen is een groot deel daarvan noodopvang, en dus tijdelijk. Volgens de wethouder dreigt een tekort, omdat de asielboot in het Westelijk Havengebied in oktober 2027 sluit en het azc Hogehilweg mogelijk in 2028.

Ook die boot zou vertrekken zodra de Houthaven openging , tot Pels hem vorige maand toch weer verlengde. Nu gebruikt ze het vertrek van de ene 'tijdelijke' opvang als argument om de andere open te houden. Zo is er altijd wel een reden om je woord niet te houden. De wet schrijft voor hoeveel plekken een stad moet regelen, maar nergens staat dat Osdorp daar opnieuw voor moet opdraaien.

Een geschiedenisles als dank

Pels erkent volgens AT5 zelf dat "de wooncrisis sterk voelbaar is" in Amsterdam. Zij kan het weten, want ze is ook wethouder van Volkshuisvesting en Woningbouw . Het tekort aan gezinswoningen is zo groot dat het COA minder gezinnen gaat plaatsen en meer alleenstaanden. De Osdorper die al jaren op een huurhuis wacht, krijgt van diezelfde wethouder een geschiedenisles. "Onze stad is gevormd door migratie", schrijft Pels. Daar koopt niemand in Osdorp iets voor. De wijk heeft recht op een stadsbestuur dat zijn afspraak nakomt.

Gelukkig is het besluit nog niet gevallen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft tot het voorjaar om Pels terug te fluiten, en moet dat ook doen. Zeg nee tegen dit plan. Houd het college aan zijn toezegging, en die luidt: zodra de Houthaven opengaat, gaat de Willinklaan dicht. Osdorp heeft zijn deel gedaan. Een belofte is een belofte, mevrouw Pels.

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