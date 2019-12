Ach kijk, zelfs de Volkskrant krijgt het benauwd van 20 miljoen inwoners door immigratie

Nederland zal in 2030 ruim 18 miljoen inwoners tellen als de immigratie zo door blijft gaan. Misschien toch niet helemáál wenselijk? Zélfs bij de Volkskrant stelt men nu de vraag: ‘moet de politiek ingrijpen?’

Het is en blijft de Volkskrant, dus wie zich aan het artikel waagt moet even door het mijnenveld van drogredenen en halve waarheden heen. Daar gaan we dan! In het jaar 2060 is de kans dik aanwezig dat, als beleid blijft zoals het is, we tussen de 18- en 21 miljoen inwoners zullen tellen. En ja, 41 procent van die migranten komt uit een ander Europees land, maar we hebben het nog steeds over pakweg 100.000 migranten per jaar uit Afrika. Het levert diverse grote problemen op die ik hier even kort zal behandelen.

Arbeidsmigratie

De SP en ChristenUnie zijn toch niet zo blij met het vrije verkeer van personen in de EU. Oost-Europeanen komen namelijk hierheen om te werken. Ze verdienen hier hetzelfde loon als Nederlanders (vooral in de glastuinbouw en dergelijke seizoensgebonden sectoren), leuk toch? Nee, want ondanks dat ze hier een flink deel moeten afstaan aan huur, is wat ze overhouden relatief véél meer waard dan het loon van de Nederlander.

‘De Nederlander is te lui’ is dus een kul argument, want die Nederlander zou de ene week 6 uurtjes en de andere week 28 uurtjes moeten werken op diverse locaties, terwijl het leven in Nederland toch een behoorlijk stabiel inkomen vereist. Voor de Roemeen is dat anders: die verhuist met z’n werk mee, spaart misschien 1200 euro per maand en kan in z’n eigen land leven als een koning, waar z’n 1200 euro naar verhouding misschien wel 3600 euro waard is! En D66 vindt dat allemaal prima, want die denken nog steeds dat ‘de Nederlander’ gewoon een luie flapdrol is.

De SP en ChristenUnie hebben trouwens ook totaal geen antwoord. Zij komen niet verder dan het ontmoedigen (via belastingmaatregelen) en het ‘afkopen’ van migranten door middel van scholing en investeringen in het land van herkomst.

Kabinet zet in op restrictief beleid

In de derde alinea van het Volkskrant-artikel praat men het kabinet na en doet men net alsof Nederland een restrictief beleid voert. Maar we hebben het hier over honderdduizenden immigranten per jaar. Dus wat nou ‘restrictief’? De wens van het kabinet kan inderdaad wel ‘opvang in de regio’ zijn, dat gebeurt simpelweg niet.

Praten over ander immigratiemodel

Saskia Bonjour, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, herhaalt dezelfde onzin:

“Sinds de jaren zeventig hebben we een restrictief immigratiebeleid, waarvoor we als samenleving hebben gekozen. Op basis van morele waarden en economische motieven over arbeidsmigratie en gezinshereniging is dat beleid gevormd. Een Canadees immigratiebeleid is hier onhaalbaar. Canada kent weinig ‘spontane immigratie’. De geografische situatie is totaal niet te vergelijken met Nederland, het land is moeilijk bereikbaar over zee en heeft alleen een landgrens met Amerika.”

en voegt daaraan toe:

‘Er is geen direct verband tussen beleid en aantallen. Wetenschappers hebben het immigratiebeleid van linkse en rechtse partijen met elkaar vergeleken, in Nederland en 21 andere landen, en daaruit bleek dat het beleid dan nauwelijks verschilt. Het enige dat verschilt, is de retoriek. (…)’

Kern van het probleem

Waar iedereen met grote bogen omheen lijkt te fietsen is het feit dat alles erop wijst dat Nederland gewoonweg géén regie meer heeft over de eigen landsgrenzen. Immigratie overkomt ons blijkbaar en het énige wat zou kúnnen werken is ‘afspraken maken’ met landen en potentiële immigranten ‘afkopen’.

Neem nou bijvoorbeeld Marokkanen. Het is toch te gek voor woorden dat zij, komend uit een veilig land, hier ‘vastzitten’ omdat ze zijn uitgeprocedeerd? Door wetgeving, gedateerde verdragen en politieke onwil blijven zij hier vastzitten in een uitzichtloos bestaan. Maar je hebt de poppen aan het dansen als je ze op een boot zet en ze vlak voor de Marokkaanse kust dropt in een opblaasbootje. Want hoe háál je het in je hoofd om illegale asielzoekers je eigen grens over te knikkeren?!

Hetzelfde zie je bij Moldaviërs die hier kennelijk jaar in jaar uit met exponentiële groeiaantallen aan komen kloppen. Dat ging bij de IND ongeveer zo: ‘Ja het is een veilig land maar hoe weten we of er niet iemand tussenzit die wegens homoseksualiteit het land ontvlucht? Laten we er met een stel ambtenaren naar kijken en ondertussen een taskforce opzetten om te kijken hoe we dit probleem het hoofd kunnen bieden!’

En wat te denken van oorlogsvluchtelingen? Waarom gaan we er meteen vanuit dat het oké is om ze in Nederland te huisvesten én aan te sporen om te integreren (terwijl dat niet eens lukt)? Waarom bereiden we ze niet zoveel mogelijk voor op terugkeer en wederopbouw van hun eigen land?

Nee, nee, nee. Dat is állemaal te moeilijk dus moet er een actieplan komen waar we maatregelen uitstippelen, die er in feite voor gaan zorgen dat andere landen kunnen blijven dreigen met het overspoelen van ónze landgrenzen met hún klootjesvolk. Alsof we een betaalregeling opstellen voor de bullebak die dagelijks ons lunchgeld steelt. Kom nou toch…