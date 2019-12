Béétje te veel van het goede: brandweerchef krijgt 2,5 ton na ontslag, want werd bedreigd en weggepest

Een bevelhebber van de bedrijfsbrandweer en zijn vrouw zijn bedreigd en in feite weggepest door zijn collega’s. Meneer kaartte diverse problemen aan en kwam met een nieuw rooster, dat werd níét gewaardeerd. Hartstikke rot voor ze, maar 2,5 ton meekrijgen is wel héél riant!

Brandweerlieden binnen het bedrijf hadden te maken met ernstige overtredingen. De Arbeidstijdenwet werd niet of nauwelijks nageleefd en ook diverse veiligheidsregels werden aan de laars gelapt. De nieuwe bevelhebber zag dit, bracht het allemaal in kaart en kwam met voorstellen naar de HR-afdeling. Ineens ligt daar een door ‘diverse collega’s’ (maar anoniem) ondertekende dreigbrief in z’n postvak, met de volgende tekst:

“Accepteer dat je een verloren wedstrijd speelt. Misschien is het voor jou en je vrouw anders gezonder om ander werk te zoeken. Van dit gedrag komen anders ongelukken.”

Keiharde bedreiging, zo klaar als een klontje! De brandweerchef doet natuurlijk aangifte. Dan blijkt ook nog eens dat de HR-afdeling helemaal niet meewerkt (en dus actief tegenstribbelt). Voor hem is het klaar, hij breekt en meldt zich ziek. Na een heel mediationtraject wil de man uiteindelijk terugkomen maar wordt wederom tegengewerkt. De werkgever heeft (onder andere) daarmee zijn plicht geschonden en de man krijgt een flínke vergoeding. Vervolgens werd er nog een hele berekening gemaakt van hoeveel de man nog eigenlijk had kunnen werken en bovenop de transitievergoeding van een ton komt er zomaar nog eens anderhalve ton bovenop! Flink cashen dus, maar wel een béétje overdreven, niet?

Dat je gecompenseerd wordt voor een werkgever die jou in je potentiële inkomen heeft belemmerd én medeverantwoordelijk is voor het feit dat je zo lang ziek thuis hebt moeten zitten, snap ik. Maar de oorzaak van dit ziek thuiszitten komt door psychologische ‘schade': het pestgedrag, het tegenwerken en de bedreiging. Maak je zulke dingen buiten je werk om mee, bijvoorbeeld tijdens het uitgaan, dan krijg je bij lange na niet zo’n compensatie. Zelfs niet als je op camerabeeld in elkaar wordt getikt en ernstige letselschade eraan over hebt gehouden.

Ik gun het de man van harte hoor, hij heeft het heus niet makkelijk gehad. Maar dit staat toch wel in héél schril contrast met bijvoorbeeld het slachtoffer van een stel kopschoppers. Voor zover psychische/mentale schade en fysieke schade met elkaar vergeleken kunnen worden, natuurlijk. Maar ook als je door zo’n vechtpartij lange tijd niet kunt werken, zit een bedrag van 2,5 ton (of zelfs ‘slechts’ één ton) er écht niet in hoor!