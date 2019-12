Burgemeester Marcouch treft veiligheidsmaatregelen voor clash tussen Rico Verhoeven en Badr Hari! Preventief fouilleren

Geen enkel evenement, waarbij bezoekers zich enkel en alleen willen vermaken, is tegenwoordig meer veilig. Aankomende zaterdag neemt Badr Hari het op tegen Rico Verhoven. Een draak van een wedstrijd, waar velen zich op verheugen. Ware het echter niet dat nu al de eerste berichten naar buiten komen, omtrent de veiligheid van dit evenement.

Het gevecht zal plaatsvinden in het GelreDome (Arnhem). Maar voor wie denkt dat preventief fouilleren enkel is weggelegd voor voetbalhooligans, zit mis. Burgemeester Ahmed Marcouch heeft namelijk besloten om veiligheidsmaatregelen te treffen. De politie heeft aanwijzingen dat er ‘personen met antecedenten op het gebied van geweld en wapens’ richting het evenement zullen toekomen, zo valt te lezen in het Algemeen Dagblad.

“De politie mag gedurende het evenement het publiek controleren rond het GelreDome, in het centrum van Arnhem en het stationsgebied. De periode van preventief fouilleren gaat zaterdagmiddag om 12.00 uur in en eindigt zondagmorgen om 05.00 uur.”

Er zijn echter nog wel wat meer redenen te bedenken, waardoor deze maatregel z’n intrede zou moeten doen. Zo ging het tijdens de vorige clash tussen Rico Verhoeven en Badr Hari ook al mis.

“Marcouch heeft de veiligheidsmaatregel ingesteld omdat de ervaring leert dat tijdens kickboksevenementen het risico bestaat dat groepen de confrontatie met elkaar zoeken. De gemeente vreest dat het publiek dat richting GelreDome gaat bestaat uit onder meer criminelen, voetbalhooligans en motorclubs. Ook de wedstrijd tussen Verhoeven en Hari zal extra spanning met zich meebrengen, aldus Marcouch. De vorige confrontatie tussen beide sporters in 2016 in het Duitse Oberhausen leidde tot massale vechtpartijen.”

Tja, erg fraai is het allemaal niet. Jammer voor de bezoekers, jammer voor de schoonheid van de sport en niet in de laatste plaats jammer voor de twee hoofdrolspelers zelf. Hopelijk wordt het een spetterende wedstrijd tussen twee giganten die zullen laten zien hoe goed ze zijn. En laten we het gesodemieter buiten de ring maar even achterwegen laten!