Chanoeka-viering in de Verenigde Staten: ‘Meerdere gewonden door steekpartij bij synagoge New York’

In de Amerikaanse stad Monsey in de staat New York zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstige steekpartij. Het incident zou hebben plaatsgevonden nabij een synagoge gelegen woning van een rabbi waar op dat moment een Chanoeka-viering aan de gang was. Een man met een hakmes stak daarbij in op meerdere mensen.

Op het moment van schrijven is er nog weinig bekend over de exacte toedracht en de identiteit van de dader. Televisieomroep CBS New York meldt dat vier gewonden zijn overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Volgens de joodse organisatie Orthodox Jewish Public Affairs Council zijn er nog meer gewonden te betreuren. Twee daarvan zouden in zeer kritieke toestand verkeren.

BREAKING: At least 3 people have been stabbed by a man with a machete inside a synagogue in Monsey, New York. More here: https://t.co/BPHbnAboHA #CBSNewYork

Volgens de politie van New York wist de verdachte eerst te vluchten, maar zou hij inmiddels zijn opgepakt.

Horrific.

So many Jewish families in our city have close ties to Monsey. We cannot overstate the fear people are feeling right now.

I’ve spoken to longtime friends who, for the first time in their lives, are fearful to show outward signs of their Jewish faith. https://t.co/KUUHlu6guY

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) 29 december 2019