Daar gaan we weer: tuigreizigers mishandelen twee conducteurs

Vrijdagavond heeft de politie twee personen aangehouden omdat ze allebei een conducteur mishandelden. Het is het zoveelste voorbeeld van geweld tegen NS-personeel.

Op het station in Castricum werd een 23-jarige vrouw aangehouden. Kort daarvoor had ze, aldus de NOS, een conducteur in het gezicht geschopt en geslagen. De reden? Hij had de euvele moed om haar een boete te geven. Ze reisde namelijk — verrassing — zwart.

Dat was één.

Even later op de avond werd een conducteur aangevallen op het station van Haarlem. De verdachte daar is ook 23-jaar oud, maar het gaat om een man. Wie weet, misschien de tweelingbroer van de ‘dame’ die eerder werd aangehouden. Na de aanval werd de tuigreiziger vastgehouden door NS-personeel én een burger tot de politie kwam opdagen. Die nam hem vervolgens mee naar het bureau. Onze politie een beetje kennende loopt meneer vandaag alweer vrij rond.

Dit soort incidenten vinden ongeveer twee keer dag plaats. In 2017 werden er 642 incidenten geregistreerd. In 2014 en 2016 waren het er zelfs meer, in 2015 net zoveel. De conclusie? Dit gebeurt veel vaker dan mogelijk zou moeten zijn.

Er is een heel effectieve oplossing voor dit probleem — hoewel het een oplossing is waar de politiek niet aan wil. Treinpersoneel moet bewapend worden. Nou ja, eerst getraind en daarna bewapend. Een vuurwapen gaat wellicht wat ver, maar een taser kan al wonderen doen. Een agressieve zwartrijder die duidelijk de aanval wil inzetten op een conducteur kan op die manier snel worden uitgeschakeld, zonder dat hem (of haar) permanente schade wordt toegebracht.

Maar ja, dat soort ideeën zijn in Nederland not done. Daar moeten conducteurs en machinisten zijn maar gewoon in elkaar laten slaan door knettergekke tokkie-reizigers. Als ze dan zeggen dat ze dat toch niet zo fijn vinden krijgen ze naar het hoofd geslingerd dat ze ‘radicaal’ zijn, waarna het ‘einde debat’ is.