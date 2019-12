De toekomst van 3D-printen voor de productiemarkt

Ooit was de 3D printer een apparaat dat in grote productiehallen te vinden was en dat de nodige tijd gebruikte om één product te kunnen printen. Tegenwoordig is dat echter wel flink anders. De printers zijn niet alleen kleiner geworden, ze zijn ook veel krachtiger dan ooit. Daardoor is een 3D printer kopen tegenwoordig niet alleen aantrekkelijk als hulpmiddel of ontwerptool. Het is juist ook slim om hiermee de mogelijkheden van de productiemarkt te gaan verkennen. In de toekomst wordt meer en meer mogelijk. Het is leuk om hier nu al naar te kijken.

Nog sneller printen dan ooit

En belangrijke ontwikkeling die de 3D printer meer naar de productiemarkt heeft gebracht dan ooit, is de toename van de printsnelheid. Een goede Ultimaker kopen is hier een voorbeeld van. Dit biedt de mogelijkheid om meerdere kleine items tegelijkertijd te printen. Wanneer je dus een product van beperkte afmeting produceert, dan is het gemakkelijker dan ooit om dit proces in eigen hand te houden met dank aan de 3D mogelijkheden die er liggen. Dit is een ontwikkeling die op dit moment al gaande is.

Het gebruik van de juiste materialen

Een belangrijke andere ontwikkeling is in het materiaalgebruik te vinden. Het is namelijk ook zo dat er steeds meer materialen beschikbaar komen om mee te werken. Dit zijn dan bijvoorbeeld circulaire materialen die steeds opnieuw inzetbaar zijn. Ook de zogenaamde biobased materialen, die geheel natuurlijk zijn en geen schade toebrengen aan het milieu, worden meer en meer gebruikt. De technologie die hiervoor nodig is, wordt snel ontwikkeld. Daardoor zal op korte termijn veel meer mogelijk worden dan eerder gedacht werd. Meer verschillende materialen maken ook weer meer nieuwe producten mogelijk. Zo wordt de rol van printen alleen maar nog groter in de productie.

Hoe eerder hoe beter

Wat ook niet onbelangrijk is, is dat er nu al mogelijkheden zijn om productie te maken met de 3D printer. Dat maakt het dus juist ook zo aantrekkelijk om ermee aan de slag te gaan. Zo kan je al eerder van de voordelen genieten. Dit biedt zowel jou als ondernemer, als de maatschappij als geheel een flink aantal voordelen. Het is juist daarom ook aan te raden om er liever vandaag dan morgen aan te beginnen. Ontdek direct in welke mate de items die je produceert al te printen zijn, soms kan dit zelfs als geheel.