Dit keer waarschuwt Sadet Karabulut terecht ‘Nederland moet niet met Frankrijk op Iran-missie’

Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP), u weet wel, die van dat schimmige internationale politieke gedoe, publiceerde deze week een opiniestuk op Joop.nl. Het gebeurt niet vaak dat Karabulut iets eetbaars opdient, maar dit keer dus wel. Volgens Karabulut is het een slecht idee dat Nederland ‘samen met Frankrijk op missie gaat in de Straat van Hormuz’ nabij Iran. Volgens Karabulut biedt zo’n missie risico’s en weinig baten.

Het SP-Kamerlid hekelt de plannen van het kabinet om een Nederlands marineschip naar de Straat van Hormuz te sturen. Volgens de SP’er is er ‘van alles aan te merken op Iran’, maar is het sturen van marineschepen niet de methode om eventuele doelstellingen van buitenlandbeleid aangaande Iran, te realiseren.

Verder is het de vraag in hoeverre het realistisch is een land dat zich zo ver van Iran bevindt zich mengt in de problemen in de regio aldaar en een betekenisvolle impact heeft:

“Dat er van alles en nog wat aan te merken is op de Iraanse regering, is overduidelijk. Daarom vroeg ik de minister eerder deze maand nog op te treden tegen de verantwoordelijken van de recente, ongehoorde massamoord op honderden demonstranten. Stevige diplomatie zal nodig zijn en blijven om Iran te houden aan het respecteren van mensenrechten.”

Volgens Karabulut is er dus ‘van alles aan te merken op het regime in Teheran’, maar betwijfelt zij of de inzet van de marine daadwerkelijk resultaten oplevert. Volgens haar is de missie onder leiding van Frankrijk slechts ‘een uitvloeisel van Amerikaans buitenlandbeleid’ en zou de missie de diplomatie met Iran kunnen bemoeilijken:

“Er zijn vooral twee grote risico’s verbonden aan het sturen van een Nederlands schip. Ten eerste kan dit gemakkelijk opgevat worden als onderdeel van het beleid van de VS, die ook, in ruime mate zelfs, militair aanwezig is voor de Iraanse kust. Niet in de laatste plaats omdat door Nederland verzamelde informatie ook gedeeld zal worden met de VS. Daarnaast kan een Europese militaire missie diplomatieke inspanningen om het nucleaire akkoord met Iran overeind te houden juist bemoeilijken. Dat geeft het kabinet ook zelf toe.”

De vraag is dan ook wat het nut is van de missie. In Irak en Afghanistan, twee landen naast Iran, bevinden zich troepen van een internationale coalitie. En in de Straat van Hormuz ligt regelmatig een Amerikaans vliegdekschip voor anker. Dus wat is dan de toegevoegde waarde van een Nederlands marineschip? Goede vraag van Karabulut!