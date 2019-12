Dit zijn de populairste cadeaus om te geven met kerst

De gezellige dagen met Kerst komen er weer aan. Dus ook de stress om cadeautjes te vinden om weg te geven op kerstochtend. We maken de zoektocht graag wat makkelijker voor je dit jaar. Want zoals de NRC kopt, zo gemakkelijk is het niet.

Man of vrouw

Toegeven, het is vaak makkelijker om voor vrouwen te shoppen dan voor mannen. Dames zijn over het algemeen snel tevreden met kleine spulletjes die niet zo veel doen en er gezellig uitzien. Mannen daarentegen weten niet zo vaak wat ze willen hebben en eigenlijk is alles wel prima, want ze hebben niet echt iets nodig, dat kopen ze namelijk zelf wel. We houden het dus simpel. Voor mannen iets leuks en makkelijks, voor dames iets schattigs en voornamelijk gezellig.

Make-up

Een van de beste cadeaus die je een vrouw kan geven is make-up. Dames gebruiken het altijd, er is nooit genoeg van en een nieuwe kleur bij de collectie is altijd welkom. Een veilige gok dus, maar dan moet het wel make-up zijn die ze ook wil gaan gebruiken en geen oogschaduw in clownskleuren. Met mascara zit je altijd goed, want bijna elke vrouw gebruik dat dagelijks. Je kiest de beste mascara vrij snel als je weet waar ze naar op zoek is (of wat jij mooi vindt). Een open blik, lange wimpers, geen klontjes, alles voor de meest sexy ogen tijdens de kerstdagen.

Elektronica

Wil je met kerst een iets duurder cadeau geven, dan kan je altijd denken aan elektronica. Wie wordt er niet gelukkig van een nieuwe telefoon onder de kerstboom? Wil je echt uitpakken, kan je natuurlijk ook gaan voor een laptop of tablet. Denk goed aan wat deze persoon zoekt in een elektronisch apparaat. Is je secret santa bijvoorbeeld vaak bezig met foto’s of video’s is een tablet misschien handiger. Check wat het beste bij deze persoon past en kies zorgvuldig uit. Kijk van tevoren even wat de best geteste laptop van dit jaar was, dat kan je keuze een stuk makkelijker maken. Als de laptop ook in je krijsklasse zit, hoef jij je geen zorgen meer te maken om je kerstcadeau.

Kleding

Kerst is de gelegenheid om kleding te kopen voor een ander. Het hoeft namelijk niet perfect te passen, mooi of leuk te zijn. Een foute kersttrui, een rendierhaarband, een glitterkerstmuts, een stropdas met sneeuwpoppen, alles kan. Je kan er zelf nog lol aan beleven door er een briefje bij te stoppen met de opdracht om het kledingstuk ook echt te dragen bij het kerstdiner.

Spelletjes

Wie houdt er niet van spelletjes? Voornamelijk met de kerstdagen. Het zijn dagen gevuld met etentjes, borrels en werkgelegenheden. Hoe kom je de kerstdagen beter door dan met een paar spelletjes onder de boom om je mee te vermaken? Het werkt ook altijd goed voor de familieband tijdens de kerstbezoeken.

Te laat

Ben je vergeten op tijd je kerstcadeaus te halen en is de boom leeg op 25 december? Geen paniek, alles kan gered worden. Neem je geliefde, de familie, of je buurvrouw mee uit eten, mee te schaatsen of mee naar het bos voor een winterse wandeling. Leuk, gezellig en persoonlijk. Ook nog goed om het kerstdiner te laten zakken op tweede kerstdag.