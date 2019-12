Duitse omroep schrapt klimaatliedje kinderkoor na ophef

Een televisieomroep in Duitsland heeft een satirisch klimaatliedje offline gehaald nadat daar grote ophef over was ontstaan. Een kinderkoor zong het nummer ‘Meine Oma ist ne alte Umweltsau'(Mijn Oma is een Oude Milieuzeug), wat leidde tot woedende reacties bij onze Oosterburen.

De Germaanse ‘Kinderen voor Kinderen’ zongen onder meer hoe een oma rondreed op een brandstofslurpende dieselmotor en zich als een hongerige beer te goed zou doen aan goedkoop consumptievlees.

Een citaat uit het gewraakte liedje geeft enige duiding: “Mijn oma rijdt met haar SUV naar de dokter. Ze overrijdt daarbij twee ouderen met rollators.”

Aan het eind van het filmpje is een uitspraak te horen van klimaatactivist Greta Thunberg, die ‘jullie komen hier niet mee weg’ zegt.’

Het nummer kwam de Duitse zender op veel kritiek te staan. Minister-president Armin Laschet van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen vond het nummer respectloos tegenover ouderen. Ook noemde hij het onacceptabel dat kinderen zo tegenover ouderen worden gezet.

Zender WDR 2 zegt te betreuren dat een deel van het publiek de video als kwetsend heeft ervaren. Het zou de bedoeling zijn geweest het generatieconflict over klimaatverandering satirisch te benaderen.