‘Een gewone zondagmiddag in Amsterdam: kreten van “Joden, kindermoordenaars” op de Dam!’

In Amsterdam is de kerstsfeer van vrede op aarde niet heel lang blijven hangen. De kerstkalkoenen waren nog niet verorberd, of op de Dam stonden antisemitische idioten alweer jodenhaat te scanderen. Michael Jacobs was erbij, en legde het vast op de gevoelige plaat. En vertelt over hoe het was.

“Joden… kindermoordenaars!” Een ‘gewone’ zondagmiddag, gisteren (29 december 2019) op de Dam. Ik stond daar met de vlag van Israël tegenover leden en aanhangers van de antisemitische BDS-beweging, een organisatie die het bestaansrecht van Israël – het enige land met een Joodse meerderheid ter wereld – aanvecht en oproept, dat land te gronde te richten. De eufemistische leuze ‘Palestina vrij’ betekent voor de goede verstaander: ‘Weg met de Joden’.

Eén persoon die mij schopte is door de politie in hechtenis genomen. Het bestuur van Amsterdam vindt het traditiegetrouw moeilijk om actieve verspreiders van antisemitische haat en actieve plegers van antisemitische discriminatie op het spoor te komen en strafrechtelijk te vervolgen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Amsterdam zowel administratief als in de uitvoering ijverig mee aan de praktische voorbereiding van de moord op ruim 60.000 van zijn Joodse ingezetenen.

Het moment van inkeer is – zo blijkt ook uit dit filmpje – nog niet echt aangebroken.