Filmpje! Boeren schieten Politie met in modder vastgelopen waterkanon te hulp

Het boerenprotest van vandaag kan op gemengde reacties rekenen, maar de onderstaande beelden zijn echt top. Op de beelden is te zien hoe boeren de Politie helpen die met een waterkanon waren vastgelopen in een modderige berm. Het waterkanon dat bedoeld was om eventuele radicale boeren van de straten te spuiten ontving echter hulp uit onverwachte hoek: van boeren te trekker.

Op de beelden is te zien hoe het waterkanon van de Politie, dat bedoeld was om eventuele radicale boeren van de straten te spuiten, vastliep in de modder nabij een snelweg. Terwijl de Politie met de handen in het haar stond en het voertuig niet uit de berm kreeg, schoten een aantal vriendelijke boeren te hulp met hun enorme trekkers. En zeg nu zelf: dit zijn toch prachtige beelden? De actie van de boeren vandaag laat zien dat ze als groep zeker niet de beroerdste zijn en helemaal niet zitten te wachten op gewelddadige confrontaties met de Politie. De boeren zijn gewoon heel erg kwaad op het kabinet vanwege het aanhoudende geblunder van Kabinet Rutte 3, met name vanwege de stikstofproblematiek en de chaotische afhandeling daarvan door Minister Carola Schouten (CU).

Zwak bestuur is de oorzaak van elke crisis. Hoofdwet van de bestuurskunde. Ons politiek bestuur dient nu slechts belangen, met ontkenning van wetenschap. https://t.co/oWhGPC8W9A — Paul Metz (@PaulEMetz) December 18, 2019

Op andere plekken vond de Politie echter dat de boeren het te bont maakten. Zo blokkeerden de boeren enige tijd de A1 nabij Arnhem en staat daar momenteel nog steeds ruim 15 kilometer file bij de A12 aan de Duitse grens. De Nederlandse en Duitse boeren werkten in die omgeving samen om de belangrijke logistieke verbinding tussen de Randstad en het Ruhrgebied te blokkeren.

De Politie deelde ruim 100 boetes uit van €380 eur per trekker.