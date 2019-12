Goddeloze vandalen mollen Limburgse Kerststal, slaan beeld van baby Jezus aan gruzelementen: ‘Kapotgeslagen!’

Zelfs in het katholieke Limburg zijn Kerststallen anno 2019 niet meer veilig, zo ontdekte een buurtvereniging toen ze hun beelden van Jezus’ geboorte dit weekend kwamen bekijken: een stel mafklappers had het beeld van het kerstkind stukgeslagen en ook de herders gemutileerd.

Een trieste ontdekking vond dit weekend plaats in Limburg, nabij de Lemiers Rijksweg. Daar stond een lieflijk Kerststalletje met beelden van Jezus en zijn hele familie. Stond, inderdaad, want de buurtvereniging die het tafereel had verzorgd moest de beelden weghalen – of wat daar van over was gebleven – na een brute vernieling eerder dit weekend. Het precieze schadebedrag is niet duidelijk, maar het zal een aanzienlijke som zijn gezien wat er allemaal gesloopt is door onbekende Kersthaters:

“Het hoofd van kindje Jezus was kapotgeslagen”, vertelt Funs Bergmans, een lid van de buurtvereniging. “Ook een aantal herdersbeelden is vernield. De voet was opengebroken.” De daders zijn vermoedelijk hardhandig te werk gegaan, want de betonnen beelden waren vastgeschroefd aan een vlonder waar ze op stonden. “We hebben ter plekke brokstukken verzameld en de beelden proberen te herstellen met lijm.””

Aangifte wordt overwogen. Terecht, natuurlijk. Je raust thuis lekker je eigen kerststalletje maar naar de knoppen, maar blijf van andermans beelden af. Ook al heb je nog zoveel (terechte) bedenkingen bij religieuze taferelen, van de spullen van een ander blijf je gewoon af – punt uit.