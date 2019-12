Ik wens iedereen een fijn atheïstisch kerstfeest en een gelukkig en seculier 2020!

Ik gun iedereen in Nederland een leven zonder de bemoeienis van priesters, dominees, wijzende vingertjes of een schuldgevoel. Zowel aan tafel met de rest van de familie, als in het hele nieuwe jaar. Gun jezelf de vrijheid en een leven zonder handboeien, en werp de ketenen van de godsdienst van je af. Islam, christendom, scientology, hindoeïsme… uiteindelijk is een mens echter beter af zonder.

We hebben allemaal braaf op school geleerd dat Kerstmis in eerste plaats de herdenking is van de geboorte van Jezus Christus, de met cryptische aanwijzingen in het Oude Testament aangekondigde ‘Zoon van God’. Hij kwam op aarde om ons van onze zonden te bevrijden, door zelf te sterven (huh?). Ondertussen maakte hij furore als een 1e-eeuwse illusionist van het kaliber David Copperfield: lopen op het water, de zieken genezen en zweven door de lucht.

Wie er nuchter op terugkijkt, moet zich toch achter de oren krabben en denken: de schrijvers van het Nieuwe Testament lijken wel in de leer geweest bij George R. R. Martin (Game of Thrones) of zelfs bij de schrijvers van de tv-serie Lost. Maar nee: men beweert dat dit allemaal echt gebeurd is, ondanks dat we weten dat dit helemaal niet kan. Zelfs een ‘zoon van God’ kan de wetten van de natuurkunde natuurlijk niet breken. Net zo min als dat Uri Geller dat kan.

Dus wat is Kerstmis dan echt, als het niet een herdenking is van iemand die helemaal niet geweest kan zijn wat de Bijbel van hem maakte? Heel simpel: wat je er zelf van maakt. Een moment om met je familie vrienden te genieten van de tijd samen. Heel afgezaagd, heel corny, maar uiteindelijk is het toch even een momentje om met z’n allen stil te staan en te beseffen wat je allemaal met elkaar hebt en deelt. Voor sommige mensen is dat noodlottig: heel wat echtparen ontdekken juist met Kerstmis dat ze op een onherstelbare wijze uit elkaar gedreven zijn, en komen tot de ontdekking dat ze beter kunnen scheiden. Maar ook dat is uiteindelijk een nuttige besteding van twee dagen relatieve kalmte, hoe raar dat ook klinkt.

En in 2020? Probeer eens wat minder naar de kerk te gaan, of de moskee, of de tempel. Breng wat meer tijd met je vrienden en geliefden door, en wat minder met een ideologie die claimt beter te weten dan jij zelf hoe je je leven moet leiden. Meneer de pastoor vindt uiteindelijk wel een andere baan, eentje die niet in tirannieke arbeidsvoorwaarden heeft staan dat je geen levenspartner mag uitkiezen, bijvoorbeeld.

Uiteindelijk hebben we namelijk allemaal aan één moeder en één vader (zonder hoofdletter dus!) genoeg. Een door predikers opgetrommeld op een wolk zwevend nepwezen? Je kan er lang en kort over zwetsen, maar uiteindelijk is dat echt niet meer dan een verhaaltje om mensen te manipuleren.

Of om het in toepasselijke 2019-taal te zeggen: religie is fake news. Bevrijd u zelf van de nonsens, en ga een waar en prachtig 2020 tegemoet. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!