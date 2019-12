Harder werken voor minder geld! Overheid stevent af op tekort van 16 miljard in 2025

Als we de conclusie uit het onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) mogen geloven, is het huilen geblazen. De studie genaamd ‘Zorgen om morgen’ heeft een passende titel, want daaruit blijkt dat Nederland in vijf jaar tijd 16 miljard euro tekort gaat komen. Een tekort dat overigens jaarlijks alleen maar zal toenemen!

Wie dacht dat de maatregelen uit het Klimaatbeleid al pure geldklopperij was, mag zich schrap gaan zetten. Het wordt namelijk nog veel erger. De grootste problematiek is te vinden in de zorg. Vergrijzing neemt de komende jaren alleen maar toe waardoor er minder werkenden zijn en er meer zorg nodig is voor een grotere groep ouderen. De steeds groter wordende lasten vallen dus op steeds smallere schouders.

Het CPB becijferde al eerder dat de overheid in 2025 te maken zal krijgen met zorgkosten die ieder jaar met 100 miljard zullen toenemen! Er zullen dus ontzettend pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. Moet de kwaliteit van zorg bijvoorbeeld omlaag/efficiënter? Er lijkt nu al te weinig geld te zijn. Moet er meer worden belast? Er is nu al enorme onvrede in dit land. De afwegingen die moeten worden gemaakt lijken hoe dan ook pijn te gaan doen en ontzettend ingrijpend te zijn. En dan weten we nog niet eens welke maatregelen ook daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten!