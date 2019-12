Hebbes! Pyromaan, mogelijk verantwoordelijk voor serie brandstichtingen in Vlaardingen opgepakt

Vlaardingen had afgelopen maanden te kampen met brandstichting, met name auto’s en containers sloegen daar spontaan in de hens. Geheel spontaan was het echter niet en de Politie heeft ondertussen een verdachte aanhouden, een 21-jarige man. Het lijkt in deze te gaan om een ‘reguliere pyromaan’, een persoon met een bizarre voorliefde voor vuur. In het huis van de verdachte vonden agenten ook vuurwerkbommen, via NOS.

De 21-jarige verdachte Vlaardinger werd na een politieonderzoek aangehouden bij zijn woning. De man was ‘bijna op heterdaad’ betrapt terwijl niet al te ver van zijn woning een brand woedde. Ondanks dat de man als verdachte is geoormerkt, moet nog worden onderzocht of er ook bewijs is tegen de man. De Politie werkt daar op dit moment aan.

Dat de gearresteerde man iets met ‘vuur’ heeft, blijkt overduidelijk uit de vondsten die de Politie in zijn woning deed. Zo werden zelfgemaakte vuurwerkbommen aangetroffen waarvoor zelfs de explosieve opruimingsdienst (EOD) moest uitrukken. Ook werd een vuurwapen gevonden. Of de man ook verantwoordelijk is voor de serie branden van de afgelopen tijd is nog onduidelijk, maar ook aan dat vraagstuk werkt de politie met man en macht.

Volgens de lokale media werden deze maand zelfs 35 containers in de brand gestoken in Vlaardingen.